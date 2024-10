Aymeric Laporte toujours dans le viseur du Real Madrid

Le futur incertain de David Alaba force le Real Madrid à assurer ses arrières. En plus de chercher un latéral droit (Trent Alexander-Arnold est ciblé), le club merengue aimerait également recruter un défenseur central. Et selon AS, la Casa Blanca a toujours un oeil sur le champion d’Europe espagnol Aymeric Laporte.

L’été dernier, le joueur d’Al-Nassr avait déjà été annoncé dans le viseur madrilène. Parti en Arabie saoudite en 2023, le joueur de 30 ans s’était montré très emballé à l’idée de rentrer au pays et de porter la tunique blanche, avant d’être bloqué par ses dirigeants. Sous contrat jusqu’en 2025, Laporte présente en tout cas l’avantage d’avoir un profil d’axial expérimenté.

