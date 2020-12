Juanfran encore marqué par ses duels avec Neymar

À bientôt 36 ans, Juanfran s’approche petit à petit de la fin d’une belle carrière. En huit années passées au sein de l’effectif de l’Atlético de Madrid, le latéral droit espagnol aura marqué de son empreinte son passage chez les Colchoneros. Une grande histoire passionnelle sur laquelle il a voulu revenir au cours d’un entretien accordé à la chaîne Youtube brésilienne Desimpedidos. Et au fil des saisons, il semblerait qu’un joueur l’ait particulièrement marqué par son talent, mais également par son style de jeu ô combien provocateur. Et ce dernier n’est tout autre que l’ancien joueur du Barça, Neymar.

La suite après cette publicité

«Sur les terrains, j'aurais aimé que tout le monde puisse se retrouver face à lui. C'est très difficile. Quand je l'affrontais, il était jeune et encore plus fort que maintenant, même s'il est plus mature aujourd’hui. Je me suis beaucoup chamaillé avec lui, mais ça restait sur le terrain. Je n'ai aujourd'hui aucun problème avec lui et je lui souhaite le meilleur. (...) C'est très difficile de jouer contre lui. Il a un jeu qui provoque ceux qui défendent face à lui. Il aime ça, oui. C'est sa façon de jouer», a ainsi nuancé l'actuel défenseur de Sao Paulo au sujet de l'attaquant parisien.