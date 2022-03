Barça : Ez Abde touché au genou droit

Décidément, rien ne semble sourire à Abde Ez. L'attaquant de 20 ans, révélation de l'hiver au FC Barcelone, a disparu des radars après avoir refusé la convocation du Maroc à la CAN. De retour en équipe réserve, l'ancien joueur d'Hercules n'a plus été convoqué par Xavi depuis plus d'un mois et les arrivées d'Adama Traoré, Ferran Torres ou Aubameyang.

Récemment, il a laissé sous-entendre (via une story Instagram) qu'il pourrait être convoqué avec le Maroc lors des barrages du Mondial 2022 alors que la fédération espagnole pousse toujours pour le convaincre de jouer pour la Roja (et représenter aussi les équipes de jeune espagnoles). Mais ce week-end, Ez Abde a même disparu du groupe de la réserve. Devant l'interrogation des supporters, le FC Barcelone a communiqué. Le joueur souffrirait d'une blessure au genou qui l'empêche actuellement de jouer au football. Sa durée d'indisponibilité n'a pas été précisée tout comme la gravité de la blessure. Mais cela pourrait bien l'empêcher d'être convoqué par le Maroc en mars.