L’entraineur de Marcell Jacobs encense Théo Hernandez

Lors d’un entretien avec Tutto Sport, Paolo Camossi, l’entraîneur du champion olympique du 100m Marcell Jacobs, a encensé le latéral gauche de l’AC Milan Theo Hernandez. L’Italien a commenté le but incroyable inscrit par le Français 24 ans dimanche face l’Atalanta (2-0), après un sprint d’un bout du terrain à l’autre. Le coach du champion olympique a déclaré que l’international tricolore avait une vraie course de sprinteur et qu’il ferait un bon coureur de 200 mètres.

« Ce que j'ai vu en lui, c'est une course plus proche de celle des sprinteurs que celle à laquelle nous sommes habitués à voir sur un terrain de foot. Quand il court sur un terrain, Théo arrive à le faire presque comme s'il n'y avait pas de ballon. Avec une course aussi fluide ce serait intéressant de le voir à l'œuvre sur 200 mètres », a déclaré Paolo Camossi au sujet du latéral milanais qui a inscrit cinq buts et délivré dix passes décisives en 40 matches.