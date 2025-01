Manchester United : Antony va filer au Betis

Deux ans et demi après sa signature à Manchester United contre 95 millions d’euros, Antony n’est plus que l’ombre de lui-même. Cantonné au banc, voire aux tribunes d’Old Trafford, le Brésilien cherche activement une porte de sortie pour relancer sa carrière, et aurait déjà reçu des offres d’un peu partout, notamment de l’Olympiacos. Mais il va finalement filer en Espagne. Selon Relevo le Betis est très avancé dans les négociations pour l’ancien ailier de l’Ajax.

Les Verdiblancos ont proposé à Manchester United une offre de prêt sans option d’achat jusqu’à la fin de la saison. Les Andalous ont fait face à une concurrence ardue sur le dossier, à commencer par celle de Villarreal. Le Sous-marin Jaune appréciait grandement le profil du joueur et des contacts avaient déjà eu lieu entre les deux clubs, ainsi qu’entre Marcelino et Antony. Un prêt en Espagne pourrait-il enfin lancer sa carrière ?