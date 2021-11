Allemagne : cinq joueurs sous quarantaine après un cas positif à la COVID-19

À travers un communiqué, la Fédération Allemande de Football a annoncé qu'un joueur de la sélection de Hansi Flick a été testé positif à la COVID-19 et doit donc quitter le rassemblement après une session de tests PCR réalisés pour l'ensemble du rassemblement. Malgré des résultats négatifs, quatre autres internationaux devraient également s'éloigner du groupe après les ordres du ministère de la Santé outre-Rhin. Selon les informations de SPORT1, le joueur contaminé par le virus serait le défenseur central du Bayern Munich Niklas Süle.

Le directeur des équipes nationales allemandes Oliver Bierhoff a d'ailleurs réagi dans le communiqué : «Cette nouvelle est très amère si peu de temps avant les deux derniers matchs des éliminatoires de la Coupe du monde - pour l'équipe d'entraîneurs ainsi que pour toute l'équipe. Mais la santé passe avant tout, bien sûr. Je souhaite au joueur qui a été testé positif un prompt rétablissement et qu'il continue à ne pas présenter de symptômes.» Coup dur pour la Mannschaft, même si elle est déjà qualifiée pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar avant d'affronter le Liechtenstein et l'Arménie les 11 et 14 novembre prochains.