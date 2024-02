Bayern : Tuchel a modifié les plans mercato de Mathys Tel

À l’occasion de sa présentation officielle aux médias, le nouveau directeur sportif du Bayern Munich, Max Eberl, avait été clair au sujet de l’avenir de Mathys Tel. «Notre philosophie est de recruter des joueurs qui apportent le succès. Cela pourrait être une grande star. Nous allons essayer de trouver des étoiles. Mais nous essaierons également de trouver des joueurs de haut niveau comme Mathys Tel. Il devrait être possible de remporter des titres tout en permettant le développement. J’ai également trouvé des joueurs qui ne sont devenus des stars que six mois plus tard».

Remplaçant sous Tuchel, le jeune attaquant français de 18 ans se posait des questions sur son avenir. Mais d’après Sport Bild, la donne a changé. Premièrement, l’ancien Rennais a bien accueilli le discours d’Eberl à son sujet. Ensuite, le départ annoncé de Thomas Tuchel a modifié ses plans. Si le coach allemand était resté, Tel aurait été ouvert à un départ. Mais depuis qu’il sait que son coach va partir, il a décidé de rester. Tuchel appréciera.