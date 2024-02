Randal Kolo Muani vide son sac sur ses premiers mois compliqués au PSG

Il a été la recrue estivale 2023 la plus chère du Paris Saint-Germain. Arraché à l’Eintracht Francfort durant le temps additionnel du mercato en échange de 95 M€, Randal Kolo Muani (25 ans) est revenu en France avec une belle pression sur les épaules. Après seulement une saison passée en Allemagne (26 buts, 17 passes décisives en 50 matches), l’ancien pensionnaire du FC Nantes suscitait énormément d’attentes puisqu’il était censé former, avec Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, le trio offensif explosif du PSG. Malheureusement pour lui, les choses ne se passent pas vraiment comme prévu.

La suite après cette publicité

Kolo Muani ne s’attendait pas à ça

Auteur de 8 réalisations et de 3 assists en 23 rencontres, toutes compétitions confondues, RKM n’affiche pas un bilan de folie sous les couleurs parisiennes. De quoi lui valoir de nombreuses critiques, notamment à cause de son prix d’achat. Cette mauvaise passe en club ne l’a pas empêché d’être appelé en sélection nationale par Didier Deschamps, mais les critiques n’ont pas laissé l’attaquant de marbre. Dans une longue interview accordée à Onze Mondial, le natif de Bondy s’est confié avec sincérité sur ses débuts difficiles avec Paris. S’il a indiqué qu’il prenait ces tacles comme « des conseils » qui l’aident à s’améliorer, Kolo Muani a quand même avoué qu’il ne s’était pas préparé à vivre un tel scénario.

À lire

PSG : Luis Enrique prend position dans le débat autour du Parc des Princes

« Franchement, je ne m’attendais pas à ça, je ne m’attendais pas à un tel impact en arrivant à Paris. Le PSG est un immense club, et il faut s’habituer à tout ça, simplement. Les critiques aident, mais il ne faut pas non plus se tracasser l’esprit à cause des critiques. Si tu donnes trop d’importance aux critiques, ça va jouer sur ton moral. Et ce n’est pas bon pour la suite. Mais parfois, ça dépasse les critiques et ça devient des moqueries. Encore une fois, il ne faut pas y prêter attention, sinon ton moral sera à zéro. Il faut s’aérer l’esprit, ne pas se préoccuper des réseaux, d’internet ou de la télévision. Quand je sors de mon match, je reste avec mes proches et ma famille. J’essaie de ne pas utiliser mon téléphone, j’essaie de me couper du monde. J’ai vu passer plein de choses, au début, ça m’affectait. (…) On n’est pas des robots. On est des êtres vivants, on a des sentiments… Mais aujourd’hui, j’arrive à faire abstraction ».

La suite après cette publicité

RKM ne va rien lâcher

Désormais remplaçant, derrière le trio Mbappé-Dembélé-Barcola, Kolo Muani n’entend pas pour autant se lamenter sur son sort. Moins perméable aux critiques, le buteur sait ce qu’il doit faire pour convaincre Luis Enrique de lui redonner une place de titulaire. « Évidemment, c’est dur d’être sur le banc, mais je suis au PSG, il y a de la concurrence. (…) Je dois mieux garder le ballon et devenir plus efficace. À moi d’écouter les consignes et de jouer avec mon instinct lorsque je suis sur la pelouse », a-t-il indiqué, avant de revenir sur son passage en Bundesliga. En un an, il avait su conquérir Francfort et ses fans. Passer de chouchou de l’Eintracht à son statut actuel au PSG, la différence est rude pour RKM. D’autant que le Français semblait vraiment se plaire outre-Rhin.

« En Allemagne, peut-être qu’on me critiquait aussi, mais je ne comprenais pas la langue. Aujourd’hui, je prends la parole et je n’ai pas peur de parler. Je ne fuis pas mes responsabilités. Il faut assumer dans la vie. Je suis une personne qui assume. Je sais que je ne suis pas bon depuis mon arrivée. À moi d’inverser la tendance, j’ai confiance. Mon heure va arriver. En Allemagne, j’étais en confiance, c’est pour ça que j’étais épanoui sur le terrain. Il faut juste que je sois heureux et en confiance. Et tout va rouler comme sur des roulettes. Aujourd’hui, je suis heureux. Mais je ne suis pas heureux comme en Allemagne. Au début, les critiques m’ont affecté. Je suis un humain, je ne suis pas un mur, ni un robot, j’ai des sentiments. Mais je ne suis pas triste. Je suis content d’être un joueur du PSG. Mais je pourrais être mieux. » En quête de confiance dans un club où le mot patience est rarement apprécié, Randal Kolo Muani sait qu’il va devoir se retrousser les manches et réagir rapidement. Car à la fin de la saison, il y a l’Euro. Et s’il a envie de revoir avec les Bleus une Allemagne qu’il apprécie, RKM ne pourra pas se contenter bien longtemps de ce statut de remplaçant de luxe.

La suite après cette publicité

Parions Sport en Ligne et Foot Mercato vous offrent jusqu’à 85€ offerts et 15€ sans dépôt avec le code FM15 pour parier sur la rencontre PSG-LOSC. Une victoire du LOSC peut vous rapporter jusqu’à 446€.