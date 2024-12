Le groupe du Real Madrid avec un grand retour pour affronter l’Atalanta Bergame

Il est de retour. Absent depuis 4 matches en raison d’une blessure à la cuisse, Vinícius Júnior est dans le groupe du Real Madrid pour défier mardi l’Atalanta Bergame, sensation de ce début de saison en Ligue des Champions.

Les deux clubs s’étaient déjà affrontés en août dans le cadre de la Supercoupe d’Europe, et le match avait tourné à l’avantage des Madrilènes, vainqueurs 2-0 avec le premier but de Kylian Mbappé sous ses nouvelles couleurs et une passe décisive de Vinicius. On notera également le retour de Rodrygo dans le groupe, lui qui avait dû déclarer forfait à la dernière minute hier contre Gérone. À noter, aussi, la présence du jeune Youssef. Il faudra encore attendre pour Eduardo Camavinga.