Liga Betclic : le Sporting s’offre le derby de Lisbonne face au Benfica

Un derby de Lisbonne bouillant. Le Sporting Portugal, qui avait réalisé un excellent début de saison, traversait une période difficile avec une seule victoire, deux défaites et un nul lors de ses 4 derniers matchs de championnat. En revanche, Benfica restait sur une série impressionnante de 9 matchs sans défaite, dont 2 nuls, avant cette 16e journée. Après une entame assez calme, le match s’est animé à partir de la 15e minute de jeu. Geovany Quenda a ainsi manqué une belle occasion d’ouvrir le score (17e). Sur un centre précis, il frappait rapidement vers le côté gauche du but, mais le tir manquait de puissance.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Sporting 40 16 +34 13 1 2 44 10 3 Benfica 38 16 +28 12 2 2 37 9

A la demi-heure de jeu, les Lions débloquaient enfin le score. Après une touche côté gauche, Gyökeres a pris le meilleur sur Araujo et a centré de l’extérieur du pied droit vers Geny Catamo au second poteau. Ce dernier a conclu d’une reprise du gauche (29e, 1-0). Malgré quelques belles échappées et offensives de part et d’autres, le score est resté finalement inchangé jusqu’au coup de sifflet final. La victoire du Sporting permet au club d’empocher la 1ère place au classement. De son côté, Benfica reste 3e.