Ruben Loftus-Cheek, l’homme qui a littéralement roulé sur le PSG !

Au match aller au Parc des Princes, le milieu de terrain de l’AC Milan n’avait pas pesé bien lourd face au PSG. Pour ce match retour, la donne a été clairement différente puisque le duo Ugarte-Vitinha, et à un degré moindre Zaïre-Emery, ont pris l’eau. Un homme côté milanais symbolise la toute-puissance lombarde à San Siro, Ruben Loftus-Cheek. Le milieu de terrain de 27 ans débarqué l’été dernier à Milan en provenance de Chelsea contre un chèque de 25 M€ pour remplacer Sandro Tonali a littéralement roulé sur le PSG. Son physique impressionnant (1m91-88 kg), sa puissance, sa percussion et son sens du dribble ont mis au supplice tous les joueurs du PSG incapables de stopper l’international anglais.

Avec 80 % de dribbles réussis (4/5), 80 % de duels gagnés (8/10), Ruben Loftus-Cheek donnait l’impression d’être partout sur le terrain. Sur les réseaux sociaux, certains n’hésitaient pas à jouer aux comparaisons avec les légendes milanaises Ruud Gullit, Clarence Seedorf ou encore avec Yaya Touré. La Gazzetta dello Sport ne s’y trompe pas d’ailleurs ce matin et affirme dans la note globale de 8/10 accordée à l’équipe du Milan face au PSG que «Loftus change tout, même la motivation». Au niveau individuel, le quotidien au papier rose rappelle son erreur manifeste sur le but de Milan Skriniar mais le compare tout simplement à une Formule 1. «Plus que Loftus, Lotus : le moteur d’une F1. Il accélère avec tout Paris au-dessus de lui et personne pour l’arrêter». D’ailleurs, Rafael Leão, élu homme du match de la rencontre, a rendu hommage à son coéquipier en le désignant MVP de la rencontre sur les réseaux sociaux.

Infatigable malgré une condition physique précaire

Le plus étonnant est la condition physique précaire du joueur au coup d’envoi du match. Blessé depuis fin septembre, l’ancien Blue n’avait que 24 minutes dans les jambes. À la vue de son activité incessante durant 90 minutes, on pourrait presque en douter. Pour Stefano Pioli, le coach lombard, il paraît quasi impossible de le sortir. D’autant qu’en Italie, une stat ressort tout particulièrement ce matin et ne fait clairement pas de doute sur la Loftus-Cheek dépendance de l’AC Milan. Les chiffres ne mentent pas puisqu’avec lui sur le terrain dès l’entame du match, le Milan a gagné 7 matches, fait un match nul et perdu deux (le derby face à l’Inter et contre l’Udinese où il n’a joué qu’un peu plus de 20 minutes). Durant son absence, les Rossoneri ont peiné à battre le Genoa, ont perdu contre la Juve et ont fait des matches nuls décevants face à Dortmund et Naples.

L’emblématique club italien peut donc se frotter les mains de cette recrue estivale déjà plus que précieuse. Quant au joueur, il était forcément heureux d’avoir pu aider de la sorte ses coéquipiers, encore plus face à une équipe comme le PSG. Ruben Loftus-Cheek, déjà âgé de 27 ans, et encensé par la plupart des coaches qui ont croisé sa route à Chelsea (Mourinho, Tuchel ou encore Conte), va devoir lutter contre son talon d’Achille, à savoir un physique qui lui a souvent joué des tours et qui a freiné sa carrière. Nul doute que s’il parvient à conjurer le sort, il sera l’une des grandes stars de la Serie A. De quoi lui permettre de retrouver la sélection d’Angleterre, qu’il n’a plus côtoyée depuis novembre 2018… une éternité.