Barça : le message poignant de Lionel Messi à Jordi Alba

À 34 ans et après onze ans passés au FC Barcelone, Jordi Alba va quitter le club catalan à la fin de la saison. Un départ riche en émotion qui rapportera tout de même une vingtaine de millions d’euros au joueur. Et si les hommages se multiplient au fil des heures, le message de Lionel Messi n’est pas passé inaperçu.

« Tu étais plus qu’un partenaire, un vrai complice sur le terrain… Et comme c’est agréable aussi de pouvoir profiter du fait que nous nous entendons bien personnellement. Tu sais que je te souhaite toujours le meilleur, mais aussi à ta famille. J’espère que ta prochaine aventure t’apportera beaucoup de succès et de joie. Merci pour tout, Jordi », a-t-il posté sur son compte Instagram.

