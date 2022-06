Derby County : l'agent de Wayne Rooney au coeur d'un scandale

La suite après cette publicité

Nommé entraîneur à plein temps de Derby County le 15 janvier 2021, Wayne Rooney (36 ans) a vécu des moments difficiles avec les Rams. Relégué en League 1, la troisième division anglaise, au terme de la saison 2021/2022, le club anglais a vu l’ancien attaquant de Manchester United rendre son tablier le 24 juin dernier.

« Aujourd'hui, j'ai rencontré les administrateurs pour les informer de ma décision de quitter le club. Pour être juste envers eux, ils ont essayé de me faire changer d'avis, mais ma décision était prise », a-t-il déclaré. Trois jours plus tard, sans qu’il y ait de liens apparents avec l’information qui va suivre, Rooney a vu son agent Paul Stretford être embarqué dans un scandale.

Sale temps pour Derby County

Le Telegraph révèle que ce dernier fait l’objet d’une enquête de la fédération anglaise (FA), car il est accusé d’avoir payé secrètement les salaires du mois de mai des joueurs et du personnel de Derby County. Soit un montant de 1,8 M€ environ. Le média britannique indique que le départ précipité de Wayne Rooney ne serait pas du tout lié à cette affaire. Néanmoins, les autorités compétentes vont enquêter afin de savoir si un conflit d’intérêts existe ou non au vu des liens étroits entre Rooney et son représentant.

Stretford aurait agi afin d’aider l’homme d’affaires Chris Kirchner à finaliser le rachat des Rams. Ce dernier avait fait beaucoup de promesses, mais de gros doutes sont apparus (problèmes de virement sur le compte du club) lorsqu’il est passé devant la commission censée valider ou non les rachats de clubs anglais. S’il est reconnu coupable d’avoir enfreint la loi, Stretford, qui est aussi l’agent d’Harry Maguire, risque une lourde amende et le retrait de sa licence d’agent.