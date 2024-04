Neymar lâche une énorme bombe sur son avenir

Neymar est chez lui. Hier soir, l’international auriverde de 32 ans a été accueilli très chaleureusement par les supporters de Santos, lui qui est venu assister à la manche aller de la finale du Campeonato Paulista. Invité par le conseil d’administration de l’écurie brésilienne, le footballeur, qui a passé quelques jours auparavant à Miami, est arrivé en hélicoptère une heure avant le coup d’envoi de la rencontre entre le Peixe et le Palmeiras d’Endrick. Il a rejoint les vestiaires de Santos, où il a participé à une prière avant de faire un petit discours pour motiver les troupes.

Après cela, il a participé à une petite cérémonie avant le début du match. Sous les applaudissements, il est donc entré sur la pelouse de Vila Belmiro, vêtu d’un t-shirt blanc et or en hommage à Pelé, avec la coupe Paulistão. Le "point culminant de la soirée" selon Globo Esporte. La publication brésilienne a d’ailleurs relayé les propos tenus par l’ancien joueur du FC Barcelone et du PSG. «Je suis très ému, très heureux, d’être accueilli chez moi. C’est vraiment bien. Jouer et ressentir cette atmosphère ici me manque.»

La promesse de Ney

Des mots qui ont forcément fait grand bruit au Brésil où Santos espère le rapatrier. Depuis plusieurs mois, le président du club, Marcelo Teixeira, multiplie les appels du pied. Il a confié récemment : «Neymar reviendra à Santos. Je ne sais pas quand. Cela dépend de lui, mais je crois vraiment en ce retour et je cherche une échappatoire pour pouvoir le ramener. Indépendamment de son âge, la possibilité de son retour est grande. Personne n’imaginait qu’il ne jouerait pas pendant près d’un an. Il a signé un contrat de deux ans avec Al-Hilal, et nous ne savons pas de quoi l’avenir sera fait. Mais je crois vraiment en ce retour.»

Il n’est visiblement pas le seul. UOL explique que le joueur, qui a célébré comme jamais le but de son ancien club en tribunes hier soir, a fait une promesse. En effet, le média brésilien explique qu’«il est parti en annonçant qu’il reviendrait jouer dans le Championnat du Brésil 2025». Une énorme nouvelle, d’autant que la presse saoudienne a indiqué qu’une prolongation à Al-Hilal, où son contrat prend fin en 2025, était dans les tuyaux. Après une saison presque blanche, le club saoudien veut que Ney (1 but, 5 matches) reste une année supplémentaire en guise de compensation. Mais le Brésilien a visiblement un autre plan en tête.