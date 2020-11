L'appel du pied de Jack Wilshere à Arsenal

Sans équipe depuis sa résiliation de contrat avec West Ham le 5 octobre dernier, Jack Wilshere tente de trouver un endroit où rebondir. A 28 ans, le milieu de terrain peut toujours apporté à un club mais personne semble vouloir de lui. Ce qui lui laisse le temps de donner des interviews un peu partout, dont la dernière en date à ITV Football Football Show.

Lors d'un podcast, l'ancien international des Three Lions (34 sélections) a lancé un bel appel du pied à Arsenal, son club entre 2008 et 2018 : « je suis un homme d'Arsenal, mais il n'y a rien. Je n'ai parlé avec personne, mais ce serait un rêve. Je ne suis pas assez stupide pour ne pas savoir qu'il n'y a probablement aucune chance que cela arrive, mais je suis un homme d'Arsenal, j'aime ce club et je veux le voir réussir. » Un appel qu'a entendu Mikel Arteta. Et en conférence de presse, l'Espagnol n'a pas fermé la porte à son ancien coéquipier : « nous n'avons pas analysé cette situation. Ce que je peux vous dire sur Jack en tant que joueur, en tant que personne et en tant que coéquipier, je l'estime vraiment beaucoup, mais malheureusement, pour le moment, nous nous concentrons sur les joueurs que nous avons. »