Real Madrid : encore une grande soirée pour Zinedine Zidane

Le Real Madrid jouait gros samedi. Sur sa pelouse du stade Alfredo Di Stefano, situé dans le complexe sportif de Valdebebas, l'équipe entraînée par Zinedine Zidane n'avait pas trop le choix : il fallait à tout prix gagner, ou du moins éviter la défaite, sous peine de voir les Colchoneros prendre le large avec potentiellement neuf points d'avance avec un match de retard. Face à leur ennemi et voisin, les Merengues ont complètement dominé leur sujet.

La suite après cette publicité

Ce matin, dans les journaux espagnols, on distribue les louanges à tout va, de Karim Benzema à Dani Carvajal, en passant par la doublette Modric-Kroos, sans oublier un Lucas Vazquez retrouvé qui impressionne. Mais surtout, on met en avant le grand travail de Zinedine Zidane, à la fin d'une semaine particulièrement réussie. « Le Real Madrid prend de l'air et Zidane est la figure la plus renforcée par cette grande réaction. Le coach retrouve une grande partie du crédit qu'il avait perdu. Au delà des résultats, les sensations sont très bonnes », résume Marca, séduit par l'image montrée par les Merengues.

Zinedine Zidane encense ses joueurs

« La triple guillotine qui planait au-dessus de la tête du Français s'est transformée en triple couronne », peut-on lire dans AS, après cette belle semaine ponctuée par des succès contre Séville, face à Gladbach et dans le derby donc, alors que l'équipe jouait presque sa saison, tant en Liga qu'en Europe. Après la rencontre, le Marseillais était logiquement plus que satisfait : « on a fait un match très complet, avec la manière, contre une équipe qui n'avait plus perdu depuis 26 matchs. Je suis heureux. On a bien pressé, ils n'ont pas été à l'aise pendant toute la rencontre. On s'est beaucoup amélioré, dans beaucoup de choses. Cette semaine a été bonne, et je suis surtout content pour les joueurs ».

« Il y a des choses qui font mal, mais elles te rendent aussi plus fort. Les critiques font partie du foot, les joueurs ont le caractère pour les surpasser », a-t-il ajouté, avant de mettre en avant les individualités : « ils sont dans une ptain de forme. Tous, en plus. Tu parles de Kroos, Modric, Karim, mais Lucas Vazquez, notre capitaine, Carvajal... Tous ! »*. Une belle soirée qui lance enfin la saison du Real Madrid. Un temps menacé, Zinedine Zidane est aujourd'hui en position de force, plus que jamais peut-être...