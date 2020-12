Real Madrid - Atlético : les notes du match

Dans le cadre de la treizième journée de Liga, le Real Madrid accueillait l'Atlético à l'Estadio Alfredo Di Stefano. Victorieux à Séville le week-end dernier (1-0), les Merengues souhaitaient s'adjuger le derby et revenir ainsi à trois longueurs des Colchoneros. Vainqueur de Valladolid (2-0) lors de la dernière journée, l'Atlético pouvait accentuer son avance en tête de la Liga en cas de victoire ce soir. Pour ce derby, Zinedine Zidane alignait un 4-3-3 avec le trio Vazquez, Benzema, Vinicius en attaque. Diego Simeone optait pour un 5-3-2 avec le duo Joao Felix, Luis Suarez en pointe.

La suite après cette publicité

Il fallait attendre la neuvième minute pour entrevoir la première occasion du match. Sur la droite, Carvajal décalait Benzema dont la frappe heurtait le poteau d'Oblak (9e). Juste avant le quart d'heure de jeu, le Real prenait l'avantage. Sur un corner frappé par Kroos, Casemiro s'élevait plus haut que tout le monde et trompait Oblak de la tête (1-0, 14e). Au retour des vestiaires, Diego Simeone décidait d'insuffler une nouvelle dynamique en faisant entrer Lemar, Correa et Lodi (46e).

Carvajal libère le Real Madrid

L'Atlético frôlait la correctionnelle quelques minutes plus tard. Lodi perdait un ballon aux abords de la surface, Benzema voulait transmettre à Kroos qui se faisait reprendre irrégulièrement par Correa (50e). Une faute qui a au moins eu le mérite d'annihiler une occasion du Real... Cinq minutes plus tard, les Colchoneros manquaient l'égalisation d'un rien. Sur la droite, Llorente distillait un bon centre pour Lemar qui ratait inexplicablement le cadre (55e). La Casa Blanca réalisait le break juste après l'heure de jeu. Suite à un coup-franc mal renvoyé, le ballon revenait sur Carvajal dont la lourde frappe heurtait le montant avant de toucher le dos d'Oblak et finir sa course dans les filets (2-0, 62e).

En fin de match, l'Atlético de Madrid se procurait une belle opportunité. Lodi sur la droite distillait un bon centre pour Saul dont la tête était bien repoussée par Courtois (80e). Dans les ultimes minutes, le Real Madrid allumait une dernière mèche avec Benzema qui décalait Vazquez dont la frappe était repoussée par Oblak (90e). Grâce à ce septième succès de la saison, le Real Madrid revenait à trois longueurs des Colchoneros au classement.

Retrouvez le film du match sur notre live commenté.

L'homme du match : Carvajal (8) : le latéral droit espagnol aurait pu être passeur décisif sur la lourde frappe de Benzema (9e). L'intéressé a essayé de combiner avec Lucas Vazquez dans son couloir, sans pour autant réussir à se montrer dangereux dans le premier acte. Joao Felix lui a donné du fil à retordre. Toujours aussi dynamique sur son côté, sa lourde frappe permet au Real de réaliser le break (2-0, 62e). Défensivement impeccable, il n'a rien concédé dans le second acte. Une prestation solide du numéro deux madrilène ce soir. Remplacé à la 79e par Asensio

Real Madrid

Courtois (6) : le portier belge n'a pas eu grand-chose à faire ce soir. Sur sa première parade, le Diable Rouge repousse une belle tête de Saul (80e).

Carvajal (8) : voir ci-dessus.

Varane (5,5) : peu mis en difficulté dans le premier acte, le défenseur central français s'est appliqué dans ses relances. Le champion du monde 2018 se fait surprendre sur un centre tendu de Llorente pour Lemar (55e). L'international français a passé une soirée relativement tranquille.

Ramos (5,5) : le capitaine du Real n'a pas eu besoin de trop s'employer dans le premier acte, notamment dans les duels. Sa qualité dans la relance reste appréciable. Le numéro quatre du Real est court sur le centre de Lodi qui provoque la tête de Saul (80e). Très rarement pris à défaut dans les duels.

Mendy (5,5) : le défenseur français a éprouvé quelques difficultés dans son couloir avec Llorente. Un vrai duel dans le match. Dans le premier acte, l'ancien Lyonnais n'a pas eu loisir de prendre son couloir pour déborder. L'international français lâche du lest sur le centre de Llorente qui amène l'occasion de Lemar (55e). Beaucoup plus à son avantage cependant dans le second acte, le latéral gauche s'est montré plus incisif et impliqué offensivement.

Modric (7,5) : le milieu croate reste précieux par sa faculté à conserver le ballon. Son aisance technique illumine l'entrejeu madrilène. Très à son avantage dans le jeu court et le jeu long. L'international croate effectue toujours les bons choix balle au pied et ne perd très rarement le ballon. Sa clairvoyance soulage son équipe. Toujours bien placé, il aimante le ballon. Remplacé à la 88e par Valverde

Casemiro (7) : le milieu brésilien a démarré idéalement son derby en ouvrant le score de la tête pour le Real (1-0, 14e). L'intéressé a évolué proche de sa défense. Très investi, l'international brésilien a montré de la détermination dans les duels. Averti à la 36e pour une faute sur Joao Felix. L'intéressé a gratté quelques ballons au milieu et a su faire régner l'ordre dans l'entrejeu. Encore un gros match du principal protagoniste ce soir.

Kroos (7,5) : titularisé dans l'entrejeu, le milieu allemand est le métronome de son équipe. C'est lui qui oriente le jeu, prend les initiatives. Passeur décisif sur le but de Casemiro (1-0, 14e). Sa qualité dans les transmissions et le jeu long restent à souligner. Toujours aussi à l'aise techniquement, le numéro huit madrilène a illuminé la rencontre par sa qualité de passes.

Vazquez (7) : positionné à droite de l'attaque madrilène, l'ailier espagnol n'est pas avare d'efforts. Malheureusement pour lui, ses initiatives n'ont pas toutes été couronnées de succès dans le premier acte. L'international ibérique ne rechigne pas au travail défensif. Très entreprenant, il offre beaucoup de solutions au porteur du ballon et constitue un danger constant pour la défense adverse. Il s'est un peu éteint en fin de rencontre. Bien servi par Benzema, sa lourde frappe est bien repoussée par Oblak (90e).

Benzema (7) : l'attaquant français a procuré le premier frisson du match. Bien servi par Carvajal, sa lourde frappe déviée par Oblak s'écrase sur le montant (9e). Comme à son habitude, l'international tricolore décroche pour participer au jeu. Très à l'aise dos au but et dans la construction. Le numéro neuf aurait pu être passeur décisif pour Kroos mais le milieu allemand se fait stopper irrégulièrement par Correa à l'entrée de la surface (50e). L'ancien Lyonnais sait vraiment tout faire sur un terrain. Le buteur français aurait pu être passeur décisif en fin de match pour Vazquez (90e). Un match complet.

Vinicius (3,5) : titularisé sur le flanc gauche de l'attaque du Real, l'ailier brésilien a plutôt été discret dans le jeu. Ses partenaires ont éprouvé des difficultés à le trouver. Bien muselé par Trippier notamment, son influence a été minime dans le premier acte. Il a tenté de se montrer un peu plus au retour des vestiaires sans pour autant créer des différences. Remplacé à la 78e par Rodrygo

Atlético de Madrid

- Oblak (4,5) : en début de match, il s'est directement mis dans le bain en repoussant une frappe de Benzema sur son poteau (10e). Le solide portier slovène ne pouvait rien sur le coup de tête de Casemiro (15e). Puis, plus de vrais ballons importants à gérer : juste quelques sorties aériennes faciles pour lui. Mais, il a été bien malheureux au moment de faire rentrer une frappe de Carvajal avec son dos (63e). En fin de match, il a empêché Vazquez d'inscrire un troisième but (90e). Ce n'était simplement pas son jour pour jouer à la loterie…

- Savic (5) : en général, quand on parle peu d'un défenseur, c'est bon signe pour lui. Et cela a été le cas pour le Monténégrin en première mi-temps. Finalement peu sollicité, il a fait son travail d'une manière très sobre. Pas en cause sur les deux buts encaissés par son équipe, il n'a pas pu empêcher la défaite des siens malgré un match finalement solide.

- Felipe (4,5) : le défenseur brésilien n'est pas le dernier quand il faut aller au combat sur un terrain. Son match a été fait de duels musclés, d'interventions rugueuses et de petites fautes. Mais globalement, il n'a que très peu souvent été mis en danger. Victime d'une réorganisation tactique, il a été remplacé par Renan Lodi à la mi-temps (5). L'une des premières relances du Brésilien aurait pu offrir un deuxième but au Real (50e). Mais il a pris ses aises ensuite, notamment offensivement pour envoyer un bon centre pour Saul (80e).

- Hermoso (4) : l'entente avec Carrasco n'a pas été évidente. Dans la relance d'abord alors qu'il a perdu un un ballon pour donner une occasion à Benzema (10e). Puis dans la couverture défensive pendant que ses adversaires progressaient aisément dans son couloir. Repositionné dans l'axe à la mi-temps, il a retrouvé plus de solidité et de repères.

- Trippier (5) : le latéral anglais a bien tenu son couloir et ses adversaires directs alors qu'il a préféré rester prudent plutôt que de se ruer à l'attaque. Jamais hors de position dans ses oppositions directs, il a malgré tout été quelque fois surpris par des ballons dans son dos. Une rencontre sérieuse pour l'ancien de Tottenham, comme à son habitude.

- Koke (4) : capitaine courage ou l'art de la course. Loin d'être flashy, le milieu espagnol se met au service du collectif en multipliant les courses dans l'entrejeu. Mais c'est à peu près tout car il n'a pas été inspiré dans ses sorties de balle et a eu du mal à trouver des opportunités pour se projeter. Un match bien discret pour le hargneux milieu de terrain.

- Herrera (3) : bien bas en début de match, on l'a surtout vu aux abords de sa propre surface. Même bien bas sur les appuis, au moment d'aller au duel avec Casemiro. Son absence de marquage coûte le premier but aux siens (15e). Sinon, dans le jeu, il a est apparu timide dans la construction du jeu des siens, presque caché. Remplacé à la mi-temps par Correa (3,5). L'attaquant, averti à la 50e minute, n'a été que très peu touché. Absent dans la construction, l'Argentin s'est fait discret sur la pelouse madrilène.

- Carrasco (4) : le poste de piston gauche lui va bien… Mais uniquement en phase offensive, ce qui n'a pas été le cas très souvent. En jambes quand il s'agissait de percuter, il l'était un peu moins dès qu'il fallait défendre sur le duo Carvajal-Vazquez. Souvent dépassé défensivement, il n'a pas trouvé ses repères. Remplacé à la mi-temps par Lemar (5,5). Averti dès ses 10 premières secondes sur le terrain, le Français aurait pu égaliser quelques minutes après mais a manqué le presque immanquable (55e). Au-delà de ça, dans une position axiale, il a apporté une touche technique bienvenue pour son équipe. Il s'est procuré une bonne frappe, sortie par Courtois (83e). Une bonne entrée pour lui malgré la grosse opportunité manquée.

- Llorente (5,5) : le joueur formé au Real Madrid est la botte secrète de Diego Simeone. Très consistant dans un rôle offensif, il a été plus prudent que ses derniers temps. Mais là encore, il a rayonné en étant l'un des seuls à parvenir à relancer et à assurer la transition entre l'attaque et la défense. Il a même pu distiller de bons ballons, notamment un vers Lemar (55e).

- Suarez (3) : l'Uruguayen a un sens du but très affûté. S'il n'a pas vraiment pu le prouver, il a montré d'autres qualités en étant notamment précieux en remise, dos au but dans les premières minutes. Mais il a été relativement peu touché, car esseulé à la pointe de l'attaque. S'il a bien tenté d'exercer un pressing par séquences, le Pistolero n'a pas eu l'occasion de dégainer et a connu une soirée bien morose. Remplacé par Kondogbia (73e). Le Français a apporté une dimension physique nécessaire à la récupération du ballon.

- Felix (6) : jouer vers l'avant semble être comme une seconde nature pour le Portugais. Et même face à une adversité de haut niveau, il a essayé de rester fidèle à son crédo. Mais, pour toucher des ballons, il a été contraint de redescendre assez bas. Grâce à sa qualité technique et dans les petits espaces, il a fait énormément de bien à son équipe en récoltant des fautes. Remplacé par Saul (60e). L'Espagnol s'est signalé offensivement par une frappe non cadrée (76e) puis une tête sur Courtois (80e).