L’extrême-droite s’offusque de la rupture du jeûne pendant Angers-Monaco

Alors que la rencontre entre Angers et Monaco (0-2, 26e journée de L1) a marqué un temps d’arrêt à la 13e minute pour permettre aux joueurs musulmans de rompre le jeûne du ramadan, une partie de la classe politique n’a pas tardé à réagir. En effet, plusieurs personnalités de droite et d’extrême-droite ont exprimé leur incompréhension. Laurent Wauquiez, chef des députés LR, a ainsi fustigé cette scène sur X : «match de foot interrompu à cause du ramadan: inacceptable. Plutôt que de soutenir le port du voile dans le sport, la ministre des Sports doit faire respecter la laïcité», a notamment déclaré l’ancien président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, pointant du doigt la ministre des Sports, Marie Barsacq.

La suite après cette publicité

François-Xavier Bellamy s’est lui dit «choqué» sur Sud-Radio. Plusieurs personnalités d’extrême-droite ont également dénoncé cette situation, à l’instar de Matthias Renault, député RN de la Somme, qui a adressé une lettre à la FFF en attendant son positionnement. Il a dénoncé, sur X, une décision qui «viole le principe de neutralité et de laïcité en vigueur sur un terrain de foot». De son côté, DAZN a rappelé que les team managers de chaque équipe avaient obtenu le feu vert du délégué du match pour permettre cette petite collation dont ont notamment profité le Monégasque Moatasem Al-Musrati et les Angevins Zinedine Ferhat, Carlens Arcus et Yassin Belkhdim.