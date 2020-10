Saïd Benrahma demande un gros salaire pour rejoindre la Premier League

Cela ressemble à une anomalie du mercato que de voir Saïd Benrahma toujours à Brentford, en Championship. Après sa saison formidable pour porter les Bees jusqu'aux barrages d'accession, avec 17 buts et 9 passes décisives, on aurait presque pu assurer qu'il allait rejoindre la Premier League. Des prétendants comme Crystal Palace ou Leeds semblaient se dégager mais n'ont toujours pas conclu d'accord.

Mais Le Sun est venu donner un nouvel élément permettant d'expliquer ce phénomène. Selon le quotidien, l'ailier algérien ferait des demandes salariales et contractuelles faramineuses. En effet, il demanderait pas moins de 66 000 euros par semaine, en plus de bonus, soit un salaire de plus de 3 millions d'euros par saison, avec un contrat de 5 ans. On comprend donc un peu mieux pourquoi ses courtisans ont freiné dans le dossier.