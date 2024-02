Monaco intègre un nouvel élément dans son staff

Plongée dans une mauvaise dynamique (1 seule victoire en Ligue 1 depuis le début de l’année), l’AS Monaco est en difficulté, tout comme Adi Hütter sur son banc. Pour le moment, les dirigeants monégasques maintiennent l’entraîneur autrichien. Mais selon L’Équipe, ils ont décidé de changer le staff en intégrant Damien Perrinelle, entraîneur de l’équipe réserve du club.

Le Français de 40 ans, ancien joueur de Ligue 1 et de Ligue 2, passé notamment par Boulogne et Clermont, est au club depuis 2020. Il a été appelé par le staff actuel pour aider le groupe et essayer de trouver des solutions pour permettre aux Monégasques de retrouver une meilleure dynamique.