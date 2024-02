Ligue des Champions : les clubs français vont toucher le jackpot !

Lors de la saison prochaine 2024-25, la Ligue des Champions va changer. En effet, il s’agira d’un nouveau format avec 36 clubs participants (contre 32 actuellement) dans lequel la phase de poules devient un mini-championnat de 36 équipes dans lequel chaque équipe jouera huit matchs. Avec notamment quatre clubs français, dont trois directement qualifiés. Un format critiqué puisque les clubs joueront donc au minimum deux rencontres de plus alors que l’accumulation des matchs représente un gros risque pour la santé des joueurs.

Cependant, il y aura une très belle compensation financière pour les participants. Selon L’Équipe, 2,467 milliards d’euros seront distribués pour les 36 clubs engagés en Ligue des Champions, contre 2,032 millions d’euros pour le format actuel. On apprend surtout que chaque club engagé recevra un chèque de 18,6 millions d’euros (15,6 M€ pour le format actuel). Une augmentation de taille pour les trois clubs de Ligue 1 directement qualifiés, voire du quatrième s’il passe les barrages.

Plus de 130 M€ de gain pour le vainqueur

Dans le détail, un club encaissera ensuite 2,1 M€ pour chaque victoire lors de la phase de groupes et 700 000 euros en cas de match nul. Le mini-Championnat permettra de gagner jusqu’à 10 M€ au maximum, avec un bonus de 2 M€ s’il termine dans les huit premiers. Pour la phase à élimination directe ? La dotation est de 11 M€ pour une qualification en huitièmes de finale, 12,5 M€ pour les quarts de finale, 15 M€ en demi-finales, 18,5 M€ pour le finaliste et enfin 25 M€ pour le futur champion d’Europe.

Un total de 116 millions d’euros pourra donc être remporté en cas de parcours parfait en Ligue des Champions, en plus des recettes de sponsoring et celles liées aux droits télévisuels (estimés à 20 M€ environ). Le vainqueur de la C1, version 2025, pourrait donc remporter plus de 130 M€, avec un petit cadeau supplémentaire de 4 M€ pour sa participation (5 M€ en cas de victoire) à la Supercoupe d’Europe contre le vainqueur de la Ligue Europa. Un sacré jackpot…