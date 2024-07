L’arrivée de Michael Olise au Bayern Munich retardée

Enclin à trouver un nouvel élément offensif pour le début de la saison prochaine, le Bayern Munich a jeté son dévolu sur Michael Olise. En concurrence dans le dossier avec d’autres clubs de Premier League, la formation munichoise a fini par obtenir gain de cause en trouvant un accord total avec Crystal Palace pour le transfert de l’attaquant français contre 60 M€. Toutefois, l’arrivée de la vedette des Eagles (10 buts et 6 passes décisives en 19 apparitions cette saison) traîne en Bavière.

Selon Sky Germany, il reste encore quelques petits détails à clarifier entre les deux clubs pour boucler son recrutement. Le Bayern souhaite finaliser l’accord le plus rapidement possible car d’autres formations, à l’instar de Manchester United, tentent de détourner le transfert de la révélation de Premier League. Néanmoins, le principal concerné n’a pas changé son fusil d’épaule et envisage toujours de rallier le Bayern Munich. Alors qu’il était attendu à Munich pour passer sa visite médicale cette semaine, celle-ci est désormais prévue pour la semaine prochaine ajoute le média allemand.