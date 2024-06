Le Bayern Munich s’offre un Français pour 60 M€ !

Pendant l’Euro 2024 et la Copa America, le marché des transferts peine à vraiment se lancer. Le Bayern Munich, qui a longtemps peiné à enrôler Vincent Kompany en tant qu’entraîneur, a déjà officialisé l’arrivée du défenseur central de Stuttgart : Hiroki Ito, pour environ 24 millions d’euros. Mais le club bavarois ne compte pas s’arrêter tout de suite et était déjà enclin à trouver un nouvel élément offensif avant le début de la saison prochaine.

Cette semaine, on apprenait d’ailleurs que Michael Olise (22 ans) était très courtisé. Actuellement à Clairefontaine pour préparer les Jeux Olympiques, l’attaquant de Crystal Palace était courtisé par plusieurs clubs de Premier League, mais vendredi, la presse anglaise annonçait que le joueur de 22 ans avait décidé de rejoindre le Bayern Munich. Visiblement plus intéressé par le projet allemand, l’attaquant formé à Reading a fait son choix définitif pour la Bavière.

Un transfert à 60 M€

Et le transfert de l’international espoirs pourrait aller bien plus vite que prévu. Un accord verbal entre le joueur français et le Bayern Munich avait déjà été trouvé, mais Sky Sport Allemagne assure ce samedi qu’il y a maintenant un accord entre le Rekordmeister et Crystal Palace. L’indemnité de transfert est d’environ 60 millions d’euros pour l’ailier français, qui aurait déjà signé un contrat avec le Bayern jusqu’en 2029.

Tout est donc fait pour la venue de Michael Olise au Bayern Munich, dans l’attente de la réussite de sa visite médicale. Auteur de 10 buts et 6 passes décisives en 19 apparitions avec les pensionnaires du Selhurst Park, le joueur de 22 ans s’était affirmé comme l’un des meilleurs joueurs de Premier League la saison dernière. Un très beau coup réalisé par le club munichois, alors que Chelsea ou encore Manchester United étaient très intéressés par son profil.