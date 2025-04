La commission de discipline met le dossier ASSE-OL en instruction, Marcus Coco prend cher

Les lendemains du derby entre l’AS Saint-Etienne et l’Olympique Lyonnais sont encore agités. Pour l’«usage d’engins pyrotechniques, jets d’objets ayant porté atteinte à l’intégrité physique d’un officiel et interruption de la rencontre», la commission de discipline a décidé de mettre le rapport de la rencontre en instruction «au regard de la gravité des faits et du risque de réitération» explique le communiqué ce mercredi soir. Une décision sera rendue lors de la commission prévue dans deux semaines et durant laquelle, celle-ci donnera ses sanctions.

Dans ce même communiqué, on apprend la suspension ferme pour trois matchs de Marcus Coco après son coup de coude contre Adrien Truffert lors de la rencontre entre le Stade Rennais et le FC Nantes vendredi dernier. Le Toulousain Mark McKenzie a lui écopé de deux matchs ferme. Enfin en Ligue 2, la commission de discipline a décidé de retirer le carton rouge attribué au Bastiais Gustave Akueson contre le PFC. Son genou avait malencontreusement percuté la tête d’Omar Sissoko, lequel avait dû sortir complètement sonné.

Le communiqué complet de la commission de discipline :

RETRAIT DE CARTON

LIGUE 2 BKT

31e journée de Ligue 2 BKT : Paris FC – SC Bastia du samedi 19 avril 2025

Exclusion du joueur Gustave AKUESON (SC Bastia).

Après visionnage des images et rapport de l’arbitre, la Commission de Discipline décide de retirer le carton rouge et de le remplacer par un carton jaune.

EXCLUSIONS

LIGUE 1 MCDONALD’S

Trois matchs de suspension ferme

Marcus COCO (FC Nantes)

Deux matchs de suspension ferme

Mark MC KENZIE (Toulouse FC)

Un match de suspension ferme et un match avec sursis

Abdoulaye NDIAYE (Stade Brestois 29)

Un match ferme à la suite d’un troisième avertissement dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle (Ligue 1 McDonald’s, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prendra effet à partir du mardi 29 avril 2025 à 0h00.

Douglas AUGUSTO (FC Nantes)

Lamine CAMARA (AS Monaco)

Bafodé DIAKITE (LOSC Lille)

Alexandre LACAZETTE (Olympique Lyonnais)

LIGUE 2 BKT

Un match ferme à la suite d’un troisième avertissement dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle (Ligue 2 BKT, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prendra effet à partir du mardi 29 avril 2025 à 0h00.

Anthony BERMONT (FC Annecy)

Ahmad NGOUYAMSA (Rodez Aveyron Football)

Maxime LOPEZ (Paris FC)

Igor SILVA (FC Lorient)

INCIDENTS

30e journée de Ligue 2 BKT : Red Star FC – FC Annecy du vendredi 11 avril 2025

Comportement de M. Rayan SLIMANI, joueur du Red Star FC.

Rappel à l’ordre.

30e journée de Ligue 2 BKT : Red Star FC – FC Annecy du vendredi 11 avril 2025

Comportement de M. Rayane DOUCOURE, joueur du Red Star FC.

Rappel à l’ordre.

30e journée de Ligue 2 BKT : Grenoble Foot 38 – Paris FC du samedi 12 avril 2025

Comportement de M. Timothée KOLODZIEJCZAK, joueur du Paris FC.

Un match de suspension ferme et un match avec sursis.

La sanction prendra effet à partir du mardi 29 avril 2025 à 0h00.

POLICES DES TERRAINS

30e journée de Ligue 1 McDonald’s : AS Saint-Étienne – Olympique Lyonnais du dimanche 20 avril 2025

Comportement des supporters de l’AS Saint-Étienne : usage d’engins pyrotechniques, jets d’objets ayant porté atteinte à l’intégrité physique d’un officiel et interruption de la rencontre.

Au regard de la gravité des faits et du risque de réitération, la Commission de Discipline de la LFP décide de mettre le dossier en instruction.

La décision sera rendue à l’issue de la séance du mercredi 7 mai 2025, au cours de laquelle l’instructeur remettra son rapport.

30e journée de Ligue 2 BKT : Grenoble Foot 38 – Paris FC du samedi 12 avril 2025

Comportement des supporters du Grenoble Foot 38 : usage d’engins pyrotechniques et expressions orales constatées.

Fermeture pour un match ferme de la tribune OUEST du Stade des Alpes.

La sanction prend effet immédiatement.

31e journée de Ligue 2 BKT : SM Caen – FC Martigues du vendredi 18 avril 2025

Comportement des supporters du SM Caen : envahissement de terrain, jets d’objets, usage d’engins pyrotechniques et expressions orales et visuelles constatées.

Fermeture partielle pour deux matchs fermes dont un match ferme par révocation du sursis de la tribune BORELLI du Stade Michel-d’Ornano.

La sanction prend effet immédiatement.