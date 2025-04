Le but génial de Jean-Philippe Mateta après une erreur de Saliba

Arsenal fait tout pour empêcher Liverpool d’être sacré champion d’Angleterre dès ce soir mais Palace offre une belle résistance. Après avoir été menés une première fois, les Eagles sont encore revenus au score. Cette fois c’est Jean-Philippe Mateta qui a refroidi l’Emirates Stadium d’un but magnifique.

Entré en jeu quelques minutes auparavant, le médaillé d’argent aux derniers JO profitait d’une grossière erreur de Saliba pour piquer son ballon et lober Raya des 25 mètres. Le ballon est parfaitement dosé et fini sa course sous la barre du malheureux gardien espagnol. Palace égalise à 2-2 à dix minutes du terme.