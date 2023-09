AS Monaco - RC Lens : les compositions probables

La suite après cette publicité

Le mercato est terminé et ce sont des effectifs new looks qui débarquent sur les pelouses de Ligue 1 à partir de ce week-end. Il y a notamment ce choc entre Monaco et Lens (ce samedi 21h), qui décidément enchaîne les affiches après la réception de Rennes et le déplacement à Paris ces deux dernières semaines. D’ailleurs, avec tous ces matchs de haut de tableau, les Sang et Or sont déjà dans le dur comptablement. Ils n’auront pas le droit à l’erreur en Principauté, dernière rencontre avant la trêve.

De son côté, l’ASM veut bien surfer sur ce bon début de saison (victoires à Clermont et contre Strasbourg, nul arraché à Nantes). En cas de succès et même de match nul, les hommes d’Adi Hütter peuvent reprendre la première place de la Ligue 1. L’entraîneur autrichien doit d’ailleurs être un homme satisfait puisqu’il a toutes ses forces à dispositions, si on excepte la blessure d’Embolo. Ainsi, dans ce 3-4-3, Köhn sera protégé par une défense avec Singo, Zakaria, une nouvelle fois replacé derrière, et Maripan.

Wahi devrait débuter, pas Balogun

Dans l’entrejeu, Camara et Fofana devraient occuper le rôle de double pivot avec Vanderson sur le côté droit, et Caio Henrique à gauche. Enfin devant, pas de changement non plus. Minamino, l’homme très en forme de ce début de saison (3 buts et 2 passes décisives), sera associé à Golovin pour soutenir Ben Yedder. L’attaquant français sera sans doute préféré à la nouvelle recrue, Folarin Balogun, dont les premiers pas seront particulièrement scrutés en cas d’entrée sur la pelouse ce soir.

Pour Franck Haise, le onze ressemblera lui aussi à celui entrevu sur les premiers matchs. Le capitaine Samba évoluera derrière une défense composée de Gradit, Danso et Medina. Sotoca est attendu pour évoluer dans le couloir droit puisque Frankowski est blessé. Machado tiendrait sa place à gauche, alors que Diouf et Abdul Samed devraient débuter dans l’axe. Enfin, la paire Fulgini-Thomasson est préssenti pour débuter en soutien d’un certain Elye Wahi, la recrue star de ce mercato, qui connaîtrait sa première titularisation ce soir sous ses nouvelles couleurs.

