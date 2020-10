La Premier League provoque un tollé en Angleterre, rien ne va plus pour Ousmane Dembélé au FC Barcelone

La suite après cette publicité

La diffusion des matches de Premier League fait scandale !

Il n'y a pas qu'en France où le championnat a des problèmes avec ses diffuseurs ! De l'autre côté de la Manche, c'est également compliqué. Alors que les supporters anglais sont privés de stade, la Premier League diffusait les matches en clair, mais cela pourrait vite changer. En effet, l’organisme qui gère la diffusion du football local a décidé de lancer une offre de pay-per-view pour les matches qui ne sont pas proposés par les diffuseurs habituels tels que Sky Sports, BT Sport, ou la BBC. Une annonce venue faire scandale au royaume de Sa Majesté puisque comme l'indique le Daily Telegraph : «les fans se révoltent contre le projet de faire payer les matches télévisés.» En plus des abonnements habituels, le prix d'une rencontre pourrait être de 15 livres, soit un peu plus de 16€50 par match. Le Daily Star rit jaune et s'en amuse presque avec ce titre : «le coup/coût du jour !». De son côté, le Daily Express parle carrément de «honte». Là aussi, cette affaire fait grand bruit en Angleterre !

Le Barça va tenter de vendre Dembélé en janvier

En Espagne, un Français fait la couverture du journal Sport, ce matin. Et comme souvent, c'est Ousmane Dembélé qui fait les gros titres. Le mercato de l'attaquant a été très agité, lui qui a refusé de rejoindre Manchester United dans les dernières heures du mercato. Mais comme l'annonce le journal catalan, le FC Barcelone ne compte pas en rester là et veut absolument se débarrasser du champion du Monde 2018. En effet, le titre du canard est sans équivoque : «La porte est ouverte pour Dembélé» ! «Le club a été clair avec le joueur, s'il ne renouvelle pas son contrat, il sera poussé vers la sortie en janvier, lors du prochain mercato». L'attaquant de 23 ans n'entre pas dans les plans de son nouvel entraîneur, Ronald Koeman et comme le reprend Mundo Deportivo sur sa Une, le coach néerlandais est fan de Pedri et semble lui accorder plus de crédit qu'a Dembélé ! Pour l'ancien Rennais, «le Barça rencontrera l'entourage du joueur pour accélérer sa vente sur le marché de janvier». Dembélé sait désormais ce qu'il lui reste à faire pour inverser la tendance.

Rien ne va plus entre la Juve et le Napoli

En Italie, les conséquences du non-match entre la Juve et le Napoli, en raison de plusieurs cas de Covid au sein de l'équipe napolitaine, qui avait empêché le déplacement de celle-ci, fait encore couler beaucoup d'encre ! Pour le Corriere dello Sport, c'est «l'affrontement total entre la Juve & le Napoli». «La polémique s'enflamme en attendant que le Juge Sportif rende son verdict». Rappelez vous, les Bianconeri avaient attendu jusque dans leur stade l'arrivée des Napolitains qui étaient interdits de déplacement par les autorités sanitaires. Le club du Vésuve avait expliqué ne pas avoir obtenu l'autorisation pour se rendre à Turin et avait demandé le report de cette rencontre, à la suite de deux cas de Covid-19 dans son effectif. Ce forfait pourrait coûter une défaite sur tapis vert à Naples. De son côté la Gazzetta dello Sport met en avant Theo Hernandez. Le joueur de l'AC Milan s'enflamme pour le retour de Zlatan Ibrahimovic, après que le Suédois ait été testé positif à la Covid-19. «Avec Ibra, on vole !» a déclaré le latéral français. Et le retour du Suédois fait aussi la Une du Quotidiano Sportivo , qui espère voir l'attaquant «totalement guéri» pour le derby face à l'Inter, le week-end prochain.