CdF (F) : l’OL écrase Rodez

C’est un week-end de Coupe de France. Pendant que les hommes jouent les 32es, les femmes, elles, abordent les 16es de finale. Vainqueur à neuf reprises de la compétition, l’OL s’est qualifié pour le tour suivant au terme d’un match à sens unique face à Rodez, club de première division.

La suite après cette publicité

Les Lyonnaises se sont imposées 8-0 grâce aux doublés de Cayman (4e, 85e) et Le Sommer (54e, 87e), et des buts signés Marozsan (8e), Malard (38e), Renard (49e) et Becho (85e). Reims aussi s’est hissé au tour suivant après son succès au terme d’un match à rebondissements sur le Paris FC (5-3).

À lire

Serie A : le communiqué surréaliste des ultras de la Lazio