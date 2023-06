Euro Espoirs : les Bleuets s’imposent face à la Norvège et prennent une belle option sur les quarts de finale

La suite après cette publicité

La deuxième journée de la phase de groupe de l’Euro Espoirs se terminait ce dimanche soir avec une affiche entre l’équipe de France et la Norvège. Après une victoire contre l’Italie pour leur entrée en lice dans la compétition, les Bleuets pouvaient prendre une belle option et se rapprocher de la phase à élimination directe en cas de nouveau succès face aux Norvégiens, défaits par la Suisse lors de la première journée (1-2). Pour cette deuxième rencontre, Sylvain Ripoll effectuait pas moins de sept changements, avec les titularisations d’Amine Adli et Michael Olise en soutien d’Arnaud Kalimuendo.

Avec tous ces changements, les joueurs de l’équipe de France manquaient logiquement d’automatisme en première période et le premier quart d’heure était assez pauvre en situation chaude de part et d’autre du terrain. Lucas Chevalier dégageait un ballon dangereux mais le portier français était bien aidé par sa défense tandis qu’Amine Adli plaçait une tête captée facilement par le gardien norvégien. Malgré quelques bons mouvements, les attaquants français n’arrivaient pas à déstabiliser le bloc adverse, bien en place durant toute cette première période équilibrée entre les deux formations.

Les Bleuets prennent une très belle option sur les quarts de finale

Au retour des vestiaires, les deux entraîneurs ne procédaient à aucun changement mais les Bleuets revenaient avec de bien meilleures intentions sur le pré. Après une première frappe signée Enzo Le Fée, l’équipe de France continuait de se projeter rapidement vers l’avant. Et sur une nouvelle tentative, Michael Olise se retrouvait en position parfaite dans la surface de réparation adverse à la suite d’un centre d’Amine Adli et l’attaquant de Crystal Palace concluait tranquillement d’un plat du pied pour ouvrir le score et lancer définitivement cette rencontre, un peu trop calme jusque-là.

Malheureusement, quelques minutes après son but salvateur, Michael Olise se démenait dans la surface de réparation adverse avant de percuter violemment le portier norvégien. L’ailier tricolore faisait directement un signe en direction de son banc de touche afin d’être remplacé. Dans la foulée, il cédait sa place à Bradley Barcola pour la fin de cette rencontre. Kristoffer Klaesson évitait ensuite le but du break face à Rayan Cherki, par trois fois, puis devant Elye Wahi. Dans le temps additionnel, Castello Lukeba venait sauver la victoire en intervenant devant Lucas Chevalier. Malgré ce dernier frisson, les Bleuets tenaient la victoire jusqu’au coup de sifflet final et comptent désormais six points en deux rencontres. La qualification pour les quarts de finale est toute proche !