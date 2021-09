L'AS Monaco l'équipe la plus jeune d'Europe selon le CIES

Dans sa nouvelle lettre hebdomadaire, l'Observatoire du football du Centre International d'Etude du Sport a dévoilé ce lundi le classement européen des équipes selon la moyenne d'âge des joueurs et du temps joué par ceux n'ayant pas encore fêté leurs 21 ans. L'AS Monaco domine le classement en étant l'équipe la plus jeune des cinq grands championnats, avec une moyenne de 24,31 ans, suivie en Ligue 1 de l'AS Saint-Étienne (3e, 24,74 ans) et le Stade Brestois (4e, 24,75 ans).

Concernant le temps de jeu des moins de 21 ans, le Bayer Leverkusen est premier au classement avec 23,5% des minutes jouées. Le podium est complété par le FC Barcelone (2e, 22,7%) et l'OGC Nice (3e, 18,7%). Suivent derrière trois club français : le Stade Rennais (17,3%), l'Olympique de Marseille (15,5%) et le Stade de Reims (15,1%). En tout, six équipes de l'Hexagone forment le top 10, confirmant ainsi la confiance accordée aux jeunes joueurs en équipe première en Ligue 1.