Bayern Munich : un accord à 100 M€ pour Leroy Sané ?

En dépit d’une élimination surprise en Coupe d’Allemagne face au club de troisième division du 1. FC Saarbrücken (1-2), le Bayern Munich reste en embuscade pour accrocher un nouveau titre de champion de Bundesliga et survole son groupe en Ligue des champions. Une réussite sur la scène nationale et continentale à laquelle Leroy Sané est loin d’être étranger. Actuellement, l’ailier bavarois est en pleine bourre et outre une belle complicité avec Harry Kane, l’ancien joueur de Manchester City se montre indispensable à son équipe, en témoigne ses statistiques personnelles (14 rencontres, 9 buts et 3 passes décisives toutes compétitions confondues).

La suite après cette publicité

Suffisant pour relancer le débat sur son avenir en Bavière ? Si le Rekordmeister souhaite le conserver, il va devoir s’employer car Leroy Sané vient d’entrer dans la dernière année de son contrat et demeure dans le viseur de nombreux cadors européens. Mais à en croire les indiscrétions de Sport Bild, le natif d’Essen ne serait pas contre l’idée de prolonger l’aventure en Allemagne dans la mesure où sa famille se sent bien à Munich. Comme rapporté par les experts allemands Tobi Altschäffl et Christian Falk dans le podcast «Bayern Insider», Leroy Sané, qui touche actuellement 20 M€ par an, entend prolonger son bail de 5 ans, soit jusqu’en 2028.