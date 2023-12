Le top 10 des meilleurs dribbleurs de Premier League

Pas de répit pour la Premier League en cette fin d’année 2023. Même si l’Angleterre ne peut guère profiter d’une trêve hivernale comme la France, il n’est pas trop tôt pour tirer des premiers bilans et autres enseignements de cette première partie de saison au pays de Sa Majesté. Voici une statistique qui devrait vous intéresser au plus haut point, celui du top 10 des meilleurs dribbleurs du championnat britannique.

En tête de ce classement, on retrouver l’ailier belge, Jérémy Doku, qui semble parfaitement s’acclimater à l’air anglais sous le maillot de Manchester City avec ses 44 dribbles réussis. Le podium est complété par le Brésilien Matheus Cunha de Wolverhampton avec 42 réussites et le Ghanéen Mohammed Kudus de West Ham qui reste coller à ses deux concurrents devant avec 41 dribbles réussis.

Dans la suite du classement, viennent ensuite John McGinn d’Aston Villa et l’ancien marseillais, Jordan Ayew, qui continue de faire le bonheur de Crystal Palace. Ces deux derniers affichent respectivement 38 et 36 dribbles réussis. Ensuite, Kaoru Mitoma de Brighton et Raheem Sterling se tirent la bourre avec 35 dribbles réussis. Le classement est bouclé par les trois joueurs suivants : Eberechi Eze de Crystal Palace, Luca Koleosho de Burnley et Bruno Guimarães de Newcastle.