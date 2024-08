Jeux Olympiques : la sortie médiatique lunaire d’Hervé Renard après l’échec des Bleues

Si la France empile les médailles pendant ces Jeux Olympiques, et que l’équipe masculine de football semble bien partie pour pouvoir elle aussi s’offrir une récompense olympique, l’équipe féminine a connu un nouvel échec. Les Bleues se sont inclinées 1-0 face au Brésil en quarts de finale, au terme d’un match qu’elles ont certes dominé, mais où elles ont beaucoup vendangé devant.

Après la déception du dernier Mondial avec une élimination en quarts face à l’Australie, c’est donc une nouvelle déception pour le football féminin français, qui était un temps une référence au niveau européen et mondial. Un scénario difficile à encaisser, puisque les Brésiliennes ont marqué en toute fin de partie après avoir peiné à créer du danger tout au long des 90 minutes, et qui a logiquement agacé Hervé Renard, le sélectionneur national qui va quitter son poste dans les jours à venir.

Pas un échec pour Renard

Il a cependant tenu des propos qui vont faire parler après le match. « Je pense que l’équipe de France féminine ce soir n’est pas récompensée du match qu’elle a fourni. Les Bleues ne sont pas récompensées de tous les efforts qu’elles ont fait. Je pense que ce soir, elles ont fait le match qu’il fallait faire contre une équipe un peu spéciale. Le football n’en sort pas vainqueur », a d’abord lancé le tacticien, amer. Il a ensuite estimé que cette élimination n’est pas un échec et en a profité pour tacler le Brésil.

« J’étais venu pour atteindre une demi-finale et ce soir, on n’a pas passé le cap. Après c’est vous qui en tirez les conclusions. C’est facile de tirer des conclusions, mais quand on voit le nombre d’occasions qu’on a ce soir, quand on voit la production qu’on a fait… Que voulez vous que je vous dise ? Vous parlez d’échec? C’est quoi un échec ? Quand on gagne pas un match, quand on se qualifie pas pour une demi-finale, c’est un échec. Mais il faut analyser sobrement les choses. Cette équipe, elle a tout fait. J’ai vu des choses ce soir, cela me dépasse. Mais je ne sais pas comment on peut laisser faire ça sur un terrain », a conclu Renard, très énervé par le style assez rugueux et dur des Brésiliennes. Toujours est-il qu’elles sont en demies, contrairement aux Françaises…