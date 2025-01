Finances : le PSG cartonne, l’OM et l’OL dans le top 20 européen

Deloitte a publié la 28e édition de son rapport Football Money League, et les finances des plus grosses écuries de la planète semblent se porter bien. Les 20 clubs ayant généré le plus de revenus lors du précédent exercice ont dégagé près de 11,2 milliards d’euros, une hausse de 6 % par rapport à la saison 2022/2023. Tout en haut de ce classement, et pour la deuxième année consécutive se trouve le Real Madrid. Le club merengue a réalisé la brillante performance de devenir le premier club de football à atteindre, et même dépasser, le milliard d’euros de revenus sur une année, avec un chiffre d’affaires s’élevant à 1,0455 milliard d’euros.

À titre de comparaison, la Maison Blanche n’avait généré « que » 831,4 millions d’euros lors de la saison 2022/2023, ce qui représente une hausse de 26 %. Dans le top 10, seul Arsenal fait mieux avec 35% de mieux que la saison dernière. La rénovation du Bernabéu est la grande raison de cette augmentation. La nouvelle enceinte madrilène a permis d’atteindre un chiffre d’affaires annuel lié aux jours de match atteignant 248 millions, un revenu doublé. Le club espagnol a également vu ses revenus commerciaux augmenter de 19%, passant de 403 à 482 millions d’euros, notamment grâce à un volume accru de merchandising et de nouveaux partenariats.

3 clubs français dans le top 20

En revanche, c’est la douche froide pour son rival catalan, le FC Barcelone. Quatrièmes l’an dernier, les Blaugranas chutent de deux places et pointent au sixième rang avec 760,3 M€ de revenus. Cela représente une baisse de 5% par rapport à 2023 (800 M€). Deuxième l’an passé, Manchester City occupe toujours la même place, mais a quand même réussi a augmenté légèrement ses revenus, passant de 826 M€ à 838 M€. Le podium de l’année 2023 reste d’ailleurs inchangé puisque le Paris Saint-Germain est toujours troisième. À l’instar des Skyblues, le club de la capitale connaît une hausse de 1%, ce qui lui permet d’atteindre 806 M€ de revenus (contre 802 M€). Une fois encore, Paris tire son épingle du jeu, non pas grâce aux droits TV de Ligue 1, mais avec ses deals commerciaux, qui représentent quasiment la moitié de ses revenus (391 M€), et sa billetterie (170 M€).

À titre de comparaison, le PSG arrive à générer deux fois plus d’argent que Manchester City (88 M€) les jours de matches, avec moins de stars et un stade moins grand (48 500 places contre 53 000 pour l’Etihad). Il convient de souligner qu’il y a désormais trois clubs français dans le top 20 du cabinet Deloitte. Vingtième l’an passé, l’Olympique de Marseille gagne une place (19e). Avec 287 M€ de revenus, le club phocéen a augmenté ses gains de 11% (258 M€ en 2023). Mais contrairement au PSG, ce sont les droits TV qui génèrent le plus d’argent pour l’OM (117 M€). En revanche, si les partenariats commerciaux rapportent moins (102 M€), ils ont doublé en un an (+57 M€ en 2023). Enfin, malgré les critiques sur la gestion de John Textor, l’Olympique Lyonnais réalise une très belle progression en passant de la 29e à la 20e place. Avec 264,1 M€ de revenus, les Gones ont enregistré une progression de 33% (199 M€) ! Un résultat acquis notamment grâce à des revenus commerciaux qui sont passés de 76 M€ à 135 M€.