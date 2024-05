Super League : la justice espagnole demande à l’UEFA d’arrêter ses "pratiques anticoncurrentielles"

Le projet de Super League avait secoué l’Europe il y a trois ans, lorsque celui-ci avait été présenté. Depuis, un conflit est né entre l’UEFA et A22, structure à l’initiative de ce projet. Si en décembre, la cour de justice européenne (CJUE) avait mis un coup sur la tête à l’UEFA en donnant raison à A22. Et ce lundi, la décision de la justice espagnole a été rendue publique, comme relayée par l’AFP, et va dans le sens de la CJUE.

En effet, la juge Sofia Gil Garcia demande donc à l’UEFA et à la FIFA de «mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles». La décision de la justice indiqueque les deux organisations «ne visaient pas seulement à empêcher le développement du projet, mais aussi à empêcher l’introduction d’un tiers concurrent et la modification du système monopolistique d’organisation des compétitions». De quoi relancer le projet de Super League ?