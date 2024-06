EdF : la prise de position forte d’Adrien Rabiot sur les élections

Après bon nombre de joueurs avant lui, c’était au tour d’Adrien Rabiot d’être interrogé sur la situation politique en France et sur les élections législatives à venir. Comme ses partenaires, le milieu de terrain a incité les gens à se déplacer dans les bureaux de vote.

« C’est important dans le sens où on représente l’équipe de France. C’est aussi l’avenir de la France qui est en jeu, c’est un sujet très important, même brûlant. Chacun est libre de penser ce qu’il veut et de donner son avis. Nous ce qu’on veut, c’est dire aux gens d’aller voter, ne pas laisser aux autres la possibilité de choisir pour soi. Je ne vais pas donner mon vote, mais on est dans une démocratie et il faut l’accepter. Celui qui obtiendra le plus de voix, c’est le peuple qui l’aura choisi. Mais il ne faut pas être parasité par ça au sein du groupe, on a une compétition à gérer. Si on pouvait laisser ça un peu de côté, ça serait bien », a expliqué le milieu de terrain.