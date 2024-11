CAN 2025 : les derniers enjeux des qualifications

Ils sont déjà qualifiés :

Premier pays qualifié en sa matière de pays hôte, le Maroc prépare sa compétition et a pu se frotter au Groupe B des éliminatoires. Avec 4 victoires en 4 matches, les Lions de l’Atlas auraient tout de même composté leur billet et montre une forme excellente avec notamment de larges victoires 5-0 et 4-0 contre la Centrafrique ou un 4-1 contre le Gabon. Le deuxième pays à avoir rejoint les Marocains est le Burkina Faso. Les Étalons ont survolé le groupe L au même titre que le Sénégal qui est également qualifié. Avec 10 points, ils ont distancé le Burundi et le Malawi et s’offrent respectivement une 14e et une 18e participation. C’est passé également pour l’Algérie dans le groupe E. Avec 12 points, les Fennecs ont impressionné avec 4 victoires pleines de maîtrise contre la Guinée Équatoriale, le Togo et le Libéria.

La suite après cette publicité

Autre géant africain qui sera de l’aventure, le Cameroun a fait le travail. Trois victoires et un nul contre le Zimbabwe qui permettent aux Lions Indomptables de se qualifier facilement sans encombre pour la 22e fois de leur histoire. Avec seulement 8 absences à la CAN dans son histoire, l’Égypte ne pouvait pas manquer cette édition 2025. Les Pharaons ont logiquement assuré leur présence avec 4 victoires contre le Botswana, le Cap-Vert et la Mauritanie et seront des candidats sérieux au titre. Sensation de la CAN 2023 grâce à son quart de finale, l’Angola essayera encore de jouer les trouble-fêtes. Les Palancas Negras ont survolé avec 4 victoires leur groupe difficile dans lequel on retrouvait le Soudan, le Ghana et le Niger. Enfin, le huitième ticket revient à la République Démocratique du Congo qui n’aura jamais douté face à la Guinée, la Tanzanie et l’Éthiopie.

Ils sont bien partis :

Pour certaines équipes, la qualification n’est pas encore assurée, mais elle semble proche. C’est le cas du Gabon dans le groupe B. Avec quatre points d’avance sur la Centrafrique qu’ils affronteront lors de la sixième journée, les Gabonais peuvent se contenter d’un match nul contre l’équipe de Geoffrey Kondogbia pour se qualifier. Un avantage précieux qui pourra néanmoins se réduire lors de la 5e journée avec la réception du Maroc tandis que la Centrafrique ira au Lesotho. La Guinée Équatoriale est aussi en ballottage très favorable dans le groupe E avec 5 points d’avance sur le Togo et 6 sur le Liberia. Ces deux derniers s’affrontent alors que le Nzalang Nacional recevra l’Algérie. Si la prochaine journée ne suffit pas, la Guinée Équatoriale se déplacera au Togo et un nul sera suffisant. Deuxième surprise du groupe F après avoir accroché (0-0) et battu le Ghana (2-0), le Soudan est en position de force. Avec 5 points d’avance sur les Black Stars, les Soudanais n’ont besoin que d’un point contre l’Angola ou le Niger pour valider leur billet.

La suite après cette publicité

Dans le groupe G, la Côte d’Ivoire est en tête avec 5 points d’avance sur la Sierra Leone qui est troisième. Le tenant du titre n’a donc besoin que d’un point contre la Zambie ou le Tchad pour se qualifier et être prêt à défendre son titre. Dans le groupe I, deux nations sont en ballottage très favorable, il s’agit du Mozambique et du Mali. Avec 8 points soit quatre longueurs d’avance sur la Guinée-Bissau, les deux formations qui s’affrontent vendredi verront le vainqueur de leur confrontation directement se qualifier. Le Mali a l’avantage d’affronter l’Eswatini en dernière journée quand le Mozambique se déplacera en Guinée-Bissau. Enfin, le groupe L devrait voir l’Ouganda et l’Afrique du Sud se qualifier. Le premier cité n’a besoin que d’un point face à l’Afrique du Sud ou au Congo. Pour les demi-finalistes de la CAN 2023, ils auront ce match en Ouganda à négocier avant la réception du Soudan du Sud à la dernière journée. Une victoire sur l’un des deux matches sera suffisante.

Il faudra batailler :

Dans le groupe A, on a le droit à une lutte à trois entre la Tunisie (1re, 7 points), les Comores (2e, 6 points) et la Gambie (3e, 5 points). Tout reste donc très ouvert avec notamment un Gambie - Comores lors de la prochaine journée qui vaudra cher. La Tunisie peut se faciliter la tâche ce jeudi en cas de victoire contre Madagascar. Dans le groupe D aussi, la lutte se fera à trois. Le Nigeria (1er, 7 points) pointe en tête devant le Bénin (2e, 6 points) et le Rwanda (3e, 5 points). Les Rwandais qui affrontent le Nigeria pour une finale lors de la 6e journée seront attentifs au duel de ce jeudi entre le Bénin et le Nigeria.

La suite après cette publicité

Deuxième du groupe G derrière la Côte d’Ivoire, la Zambie n’a besoin que d’un match nul lors de la dernière journée contre la Sierra Leone pour se qualifier. Affrontant les Éléphants juste avant, les Chipolopolos peuvent même se simplifier la tâche. Revenue de loin, la Guinée doit transformer le tir. Après deux défaites initiales, le Sily National a pu compter sur un grand Serhou Guirassy pour relever la tête. Avec deux points d’avance sur la Tanzanie qu’ils affrontent lors de la dernière journée, les Guinéens devront auparavant croiser le fer avec la RD Congo déja qualifiée. Enfin, le Zimbabwe tient la corde dans le groupe J. Devant affronter le Cameroun au prochain match, les coéquipiers de Tino Kadewere termineront leur campagne contre le Kenya, qui compte trois points de retard. Une rencontre qui pourrait faire office de finale pour les deux sélections.

Ils sont en danger :

Très resserré et compétitif, le groupe A voit deux équipes en danger avec la Gambie et Madagascar. Si les Gambiens ne pointent qu’à deux points de la Tunisie et des Comores qu’ils affrontent et conservent ainsi leur destin en main, pour les Barea cela s’annonce compliqué. Situé à quatre points des Comores qui sont deuxièmes, Madagascar devra faire carton plein tout en espérant des résultats favorables. Dans le groupe C, le Botswana peut espérer faire un sacré coup et compte trois points d’avance sur le Cap-Vert et la Mauritanie. Respectivement quart de finaliste et huitième de finaliste de la dernière CAN, ces deux équipes sont en grande difficulté et s’affronteront lors de la dernière journée dans un match à haute tension. Du moins, si le Botswana ne se qualifie pas avant en battant la Mauritanie ce vendredi.

La suite après cette publicité

Participant à la Coupe du monde 2006, le Togo est loin de l’ère Emmanuel Adebayor. Absents des trois dernières éditions, les Éperviers pointent à cinq points de la Guinée Équatoriale et il faudra gagner les deux derniers matches tout en espérant une victoire algérienne contre le Nzalang Nacional pour faire l’exploit. Géant d’Afrique qui a remporté la CAN à 4 reprises, le Ghana devrait manquer l’édition 2025, une première depuis l’édition 2004 en Tunisie. Avec 2 points en 4 matches, les Blacks Stars devront gagner leurs deux matches tout en espérant que le Soudan perde ses deux rencontres. Enfin, la Namibie qui avait impressionné à la dernière CAN en éliminant la Tunisie pour se hisser en huitièmes de finale est déjà éliminée avec 0 point en 4 journées.