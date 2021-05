Serie A : la Juventus et l’AC Milan qualifiés en Ligue des Champions, Naples en Europa League

La 38ème et dernière journée de Serie A était le théâtre d’un duel au sommet dans la course à l’Europe. Si le champion est déjà connu et se nomme l’Inter, il fallait encore déterminer qui se qualifierait pour la Ligue des Champions et la Ligue Europa. En position favorable avant le coup d’envoi, l’Atalanta (2ème) recevait l’AC Milan (3ème) dans un choc aussi alléchant que déterminant, alors que Naples (4ème) et la Juventus (5ème) affrontaient respectivement l’Hellas Verone (10ème) et Bologne (12ème).

La suite après cette publicité

Dans ce derby de la Lombardie à Bergame, c’est les Rossoneri qui marquaient en premier, juste avant la pause, par l’intermédiaire de Frank Kessié sur penalty. Un exercice que connaît bien le milieu de terrain ivoirien qui transformait le 10e penalty de sa saison, égalant le record de Zlatan Ibrahimovic de la saison 2011/2012. Un but crucial qui permettait aux joueurs de Stefano Pioli d’être deuxième au classement à la mi-temps. En seconde période le score en restait là et Milan assurait le strict minimum et se qualifiait bel et bien pour la Ligue des Champions, tout comme la Juventus. Sans Cristiano Ronaldo au coup d’envoi, la Vieille Dame arrivait tout de même à ouvrir le score rapidement à la 6e minute de jeu grâce à Federico Chiesa avant qu’Alvaro Morata ne double la mise (29e). Avant la mi-temps, Adrien Rabiot ajoutait un autre pion à l’oeuvre des Juventinis (45e).

3-0 à la pause, peut-être synonyme de Ligue des Champions, c’était le cas à ce moment du match d’ailleurs avec le match nul de Naples. Au retour des vestiaires, Morata inscrivait un doublé et portait le score à 4-0 (47e). 4-1, score final puisque Andrea Orsonlini, l'ancien joueur de la Juventus justement, réduisait l'écart (85e). Le compteur ne bougeait plus. Grâce à ce succès et au match nul de Naples, la Juventus se qualifiait miraculeusement pour la prochaine édition de la coupe aux grandes oreilles. Andrea Pirlo pouvait souffler un grand coup. Du côté du Napoli justement justement, ça ne bougeait qu’en seconde période avec une ouverture du score signée Amir Rrahmani à la 60e minute de jeu (1-0) mais Davide Faraoni refroidissait les ardeurs napolitaines quelques minutes plus tard en égalisant, 1-1 (69e). Match nul terrible pour les joueurs de Gennaro Gattuso qui devront se contenter de l’Europa League la saison prochaine alors que la Juve leur passe devant au tout dernier moment. Dans les autres rencontres de la soirée, la Lazio assurée de finir 6ème était séchée par Sassuolo (2-0) tandis que la Roma finissait la saison avec un match nul contre Benevento (2-2).

Les résultats de 20h45 :

Atalanta 0 - 1 Milan : Kessie (43e, s.p)

Sassuolo 2 - 0 Lazio : Kyriakopoulos (10e), Berardi (78e, sp)

Naples 1 - 1 Vérone : Rrahmani (60e) ; Faraoni (69e)

Bologne 1- 4 Juventus : Orsolini (85e) ; Chiesa (6e), Morata (29e, 47e), Rabiot (45e)

Torino 1 - 1 Benevento : Bremer (29e) ; Tello (72e)

Spezia 2 - 1 Roma : Verde (6e), Pobega (38e) ; El Shaarawy (52e), Mkhitaryan (85e)

Le classement final de la Serie A à retrouver ici