Ligue 2 : Troyes s'en sort bien face à Châteauroux, Auxerre cale contre Caen

Après la défaite de Toulouse face au Paris FC en début d'après-midi (3-1), la course au Top 3 était de nouveau relancée et et ce soir, contre Châteauroux 20e et déjà relégué, Troyes avait l'occasion de prendre une avance confortable pour le titre de champion de Ligue 2 en cas de victoire, et en attendant le résultat de Clermont, 2e, lundi face à Grenoble, 4e. Malgré la victoire du PFC, Auxerre, 6e, pouvait récupérer la 5ème place en cas de victoire face à Caen, 18e. Outre la bataille pour le titre, c'est également la guerre du maintien qui se jouait avec le déplacement de Guingamp, 16e, à Amiens, 9e, alors que dans le même temps, Le Havre, 13e, recevait Chambly.

Le scénario rêvé par Troyes finissait par pointer le bout de son nez en seconde période. Menés en première période (1-0), les Troyens se réveillaient dans les 45 dernières minutes et inscrivaient deux buts synonyme de succès (1-2), de trois points et d'une première place conservée ce week-end. Un pas de plus vers la montée en Ligue 1. De l'autre côté, Auxerre ne parvenait pas à faire mieux qu'un nul (0-0) face à Caen et laissait passer l'occasion de reprendre la 5ème place. À noter également la grosse victoire de Guingamp à Amiens (0-3) et le succès important de Chambly face au Havre dans la quête du maintien (2-3).

Les résultats de 20h :

Amiens 0 - 3 Guingamp : M'Changama (8e, 33e), Pierrot (63e)

SM Caen 0 - 0 Auxerre

Nancy 1 - 3 Valenciennes : Bassi (31e) ; Boutouatou (1e, 60e), Chergui (79e)

Châteauroux 1 - 2 Troyes : M'Bone (20e) ; Tardieu (51e s.p), Touzghar (71e)

Dunkerque 1 - 0 Sochaux : Bosca (84e)

Le Havre 2 - 4 Chambly : Bonnet (20e s.p), Cornette (78e) ; Petkovic (51e, 87e), Correa (62e s.p), Camelo (68e)

Niort 1 - 1 Rodez : Matufueni M'bondo (39e) ; Bardy (9e)

Pau 0 - 0 Ajaccio

Le classement de la Ligue 2 ici