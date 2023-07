Real Madrid : le nouveau stade va rapporter une fortune

Depuis plusieurs mois maintenant, le stade Santiago-Bernabéu est en travaux. Un chantier colossal qui va permettre aux Merengues d’évoluer dans une enceinte rénovée et ultra moderne. AS explique d’ailleurs que le club espagnol met les bouchées doubles afin de pouvoir profiter totalement de son stade. Ce sera le cas à partir de mi-2024. En effet, c’est à ce moment-là que l’enceinte pourra fonctionner à pleine capacité (certaines tribunes ne sont pas accessibles actuellement, ndlr).

Tout cela va permettre au club de Florentino Pérez de s’en mettre plein les poches. AS révèle que le Real Madrid estime pouvoir gagner environ 100 millions d’euros par saison à partir de 2024-25 grâce à son écrin. Un joli petit pactole pour l’écurie entraînée par Carlo Ancelotti. D’ailleurs, le président du Real Madrid veut tout faire pour d’autres Galactiques, dont Kylian Mbappé et Alphonso Davies, arrivent d’ici l’été prochain pour attirer du monde dans les tribunes et surtout aider le club à rester au sommet.

