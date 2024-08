Jorge Mendes prépare un incroyable coup de poker avec Danilo et le PSG

Le Paris Saint-Germain veut faire son grand ménage estival. En effet, les pensionnaires du Parc des Princes comptent donner un important coup de balai puisqu’une bonne dizaine de joueurs sont invités à s’en aller. Parmi eux, on retrouve Juan Bernat, qui sort d’une terrible année en prêt à Benfica, Carlos Soler, Milan Skriniar, Colin Dagba ou encore Danilo Pereira. Comme expliqué sur notre site, le polyvalent portugais n’entre plus dans les plans de Luis Enrique.

La suite après cette publicité

Il cherche donc une porte de sortie d’ici à la clôture du marché des transferts. Nous vous avons d’ailleurs précisé qu’il a déjà plusieurs touches très intéressantes. Le FC Porto, son ancien club, est prêt à le rapatrier. Ce qui n’est pas pour lui déplaire. De plus, le footballeur âgé de 32 ans est aussi ciblé par des écuries turques. Mais le joueur sous contrat jusqu’en 2025 a pour agent Jorge Mendes, l’un des hommes les plus influents de la planète football.

À lire

Le Havre - PSG : les compositions probables

Mendes veut placer Danilo au Barça

Doté d’un carnet d’adresses et d’un réseau XXL, le Portugais veut tenter de placer son client dans l’un des meilleurs clubs du monde. Selon Jijantes, il a été proposé au FC Barcelone. Le super agent entretient de très bonnes relations avec les Blaugranas, lui qui gère notamment les intérêts d’un certain Lamine Yamal. Il a réalisé plusieurs deals avec les Culés, puisqu’il a notamment été derrière les prêts de João Cancelo et João Félix la saison dernière.

La suite après cette publicité

Cette fois-ci, il a offert les services de Danilo. Un élément polyvalent et qui dispose d’une solide expérience au haut niveau. De plus, il serait disponible pour une somme peu élevée, puisqu’il lui reste une année de contrat. Selon Transfermarkt, sa valeur marchande est estimée à 8 millions d’euros. De quoi réfléchir les Catalans, qui ont des problèmes financiers ? Jorge Mendes espère que ce sera le cas. Pour l’heure, le PSG et le Barça n’ont pas discuté de son cas selon nos informations. Affaire à suivre…