Adrien Rabiot ouvre la porte à un retour au PSG !

La suite après cette publicité

Adrien Rabiot lance le feuilleton de son avenir en club. En fin de contrat avec la Juventus, le milieu de terrain est dans la forme de sa vie cette saison. Il est devenu indéboulonnable de Max Allegri et enchaine les grandes performances. Avec les Bleus aussi, l’ancien Parisien s’est hissé au rang de titulaire indiscutable après une Coupe du Monde particulièrement réussie. D’ailleurs, le joueur de 27 ans devrait à nouveau démarrer ce soir face aux Pays-Bas.

Du haut de ses 35 sélections (3 buts), le Français doit désormais décider de quoi sera fait son avenir. Ce n’est pas certain de le voir continuer chez les Bianconeri pour deux raisons. La première, c’est que le club a pris 15 points de pénalité en championnat et se retrouve larguer pour accéder à la Ligue des Champions l’an prochain, condition sine qua non pour prolonger, a déjà affirmé Rabiot il y a quelques jours à DAZN, lâchant au passage qu’«il n’y a pas de discussions récentes» avec sa direction.

À lire

Juventus : on n’arrête plus Adrien Rabiot

Rabiot pas contre un retour à Paris

La seconde concerne les finances du club italien, franchement pas au beau fixe. Sa non-prolongation avec le PSG avait fait les choux gras de la presse à l’époque. Son club formateur l’avait même écarté pour le forcer à prolonger, sans réussite. Il ne serait pourtant pas contre un retour dans la capitale française à en croire ses déclarations au Figaro. «Vu le football aujourd’hui, c’est difficile de se positionner sur quoi que ce soit. Il ne faut rien s’interdire. […] Je laisse les options ouvertes, on verra dans quelques mois.»

La suite après cette publicité

Impensable après un divorce franchement compliqué à gérer, le joueur et son clan sont pourtant prêts à regarder les différentes options, dont le PSG. «Le football et le challenge sportif resteront le plus important», assure Rabiot, tout en affirmant qu’il se sent «super bien» en Italie et «en constance progression». Nasser Al-Khelaïfi, furieux contre son ancien protégé et sa mère notamment lors de son départ en 2019, sera-t-il du même avis ? Seul l’avenir nous le dira mais son club a bien besoin de renforts dans l’entrejeu…