Juventus : on n’arrête plus Adrien Rabiot

Ce n’est pas le Français qu’on attendait à Turin. L’été dernier, la Juventus a frappé fort en enregistrant le grand retour de Paul Pogba, cinq ans après son départ pour Manchester United. Libre, la Pioche devait incarner le renouveau de la Vieille Dame. Mais entre les multiples blessures et ses problèmes extrasportifs, "Pogboom" déçoit tout le monde. La Juve lui a d’ailleurs mis la pression et n’exclut pas de le laisser filer cet été. Tout le contraire d’Adrien Rabiot. Pourtant, l’été dernier, le Duc n’était pas loin de changer d’air quand Manchester United est venu frapper à sa porte.

Un Rabiot record

Mais après d’âpres négociations avec sa mère Véronique, les Red Devils ont jeté l’éponge. Une nouvelle qui n’était pas forcément bonne d’un point de vue financier pour les Turinois, qui auraient pu récupérer quelques liquidités à un an de la fin du contrat de Rabiot. Mais sportivement, cette annonce a été un mal pour un bien. Car cette saison, l’ancien joueur du PSG est un élément important de l’effectif de Massimiliano Allegri. Le coach italien apprécie beaucoup l’international tricolore, devenu un titulaire en puissance durant le Mondial suite aux forfaits de N’Golo Kanté et Paul Pogba.

Avec les Bianconeri, Rabiot a joué 31 rencontres toutes compétitions confondues, dont 30 en tant que titulaire. Incontestable aux yeux d’Allegri, il s’est aussi montré décisif. Il a délivré 2 passes décisives et marqué 9 buts toutes compétitions confondues cette saison. Il en a mis deux d’ailleurs hier soir lors de la victoire 4 à 2 face à la Sampdoria. Le Français a porté les siens et a obtenu la note de 7,5 pour son match. Le média au papier rose a d’ailleurs titré : "Super Rabiot". Tuttosport lui a aussi accordé un 7,5 avant de l’encenser.

Un avenir à régler

«Le but du 2-0 est le huitième but de sa saison et son record de buts en un an, le 3-2 du pied gauche a été une mise à jour très rapide de cette stat», a-t-on pu lire. En effet, le milieu tricolore en est déjà à 9 buts cette saison (4 en 2023). C’est tout simplement son record sur un exercice. Jusqu’à présent, son record était de 6 buts sur une année. C’était lors de la saison 2015-16 au PSG. En forme, Rabiot rend heureux son club, notamment Allegri. «Rabiot est performant, tout le mérite lui revient. Il a un moteur différent des autres. Il a appris à jouer plus en retrait, il a appris à faire plus de percées et je suis très content de lui. Il peut encore faire mieux.»

De son côté, le joueur de 27 ans a confié : «c’est un but important pour la victoire, je suis content, un peu moins de la première période. On a pris deux buts qu’on ne devait pas prendre.» Lancé à fond dans cette saison, l’ancien Titi va attiser un peu plus les convoitises, lui qui sera libre en juin. Il y a une semaine, il a avoué au micro de DAZN : «je veux jouer à un haut niveau, donc la Ligue des champions est importante et nous pouvons l’atteindre avec la Ligue Europa ou le championnat. Ce sera un point important pour mon avenir. Un nouveau contrat avec la Juventus ? Il n’y a pas de discussions récentes, mais nous avons le temps de le faire, il n’y a pas de nouvelles à ce stade.» Nul doute que la Vieille Dame devrait vite revenir à la charge auprès du joueur et de sa mère et conseillère.