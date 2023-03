Serie A : la Juventus s’impose dans la douleur face à la Sampdoria

Suite de la 26ème journée de Serie A avec une dernière affiche ce dimanche entre la Juventus et la Sampdoria de Gênes. Battus dimanche dernier sur la pelouse de la Roma (1-0), les joueurs de Massimiliano Allegri devaient faire un résultat pour préparer au mieux le déplacement à Fribourg jeudi prochain en 8èmes de finale retour de la Ligue Europa malgré leur petit avantage acquis à l’aller au Juventus Stadium en milieu de semaine (1-0). Conscients de cet enjeu, les Bianconeri commençaient la rencontre du bon pied en prenant le contrôle du ballon d’entrée face à la lanterne rouge du championnat italien, même si les premières occasions étaient finalement pour les visiteurs et Manolo Gabbiadini qui s’échappait dans le dos de la défense turinoise, mais dévissait sa frappe (7e) puis se heurtait à Mattia Perin (10e).

Dans la foulée, les Turinois finissaient par concrétiser leur domination sur un corner de Filip Kostic qui trouvait la tête rageuse de Bremer (11e, 1-0). Alors que la Juventus doublait la mise sur un nouveau coup de pied arrêté et une tête d’Adrien Rabiot cette fois-ci (26e, 2-0), la rencontre s’enflammait grâce au retour des hommes de Dejan Stankovic. À la demi-heure de jeu, coup sur coup, Tommaso Augello et Filip Djuricic profitaient des errements défensifs adverses (31e et 32e, 3-0). Sonnée, la Vieille Dame n’arrivait pas à repartir de l’avant et la pause arrivait à point nommé. Au retour des vestiaires, la rencontre perdait en intensité et il fallait attendre l’heure de jeu pour voir Adrien Rabiot inscrire un superbe doublé d’une reprise dans la lucarne de la Samp (64e, 3-2). Quelque minutes plus tard, Juan Cuadrado obtenait un pénalty, mais Dusan Vlahovic le tirait sur le poteau (69e). En toute fin de rencontre, le Colombien et le Serbe trouvaient la barre (82e et 90e+4). Mattia Soulé profitait d’ailleurs de cette deuxième transversale pour tuer le suspens (90e+4, 4-2). Au classement, les Turinois font la bonne opération et retrouvent la 7ème place de Serie A.

