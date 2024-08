Le Havre-PSG : gros coup dur pour Gonçalo Ramos

Ce vendredi soir, la Ligue 1 est de retour. Après un été chargé avec l’Euro, la Copa America et même les Jeux Olympiques, le championnat de France a repris ses droits avec une affiche entre Le Havre et le Paris Saint-Germain. Malgré un onze remanié, l’équipe de Luis Enrique a réalisé une entame parfaite et a rapidement pris les devants.

La suite après cette publicité

En effet, au bout de deux petites minutes de jeu, le club de la capitale a ouvert le score grâce à Kang-In Lee. En maîtrise, les Parisiens ont pourtant dû faire face à un coup dur. Titulaire sur le front de l’attaque, Gonçalo Ramos a dû céder sa place suite à une blessure à la cheville gauche. Touché sur un duel avec Etienne Youté Kinkoué, le buteur portugais a indiqué vouloir sortir et a été raccompagné aux vestiaires par deux membres du staff médical du PSG.