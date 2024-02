Nigeria-Angola : les compositions officielles

C’est le premier choc de la journée. Le Nigeria affronte l’Angola ce vendredi à 18h pour le compte des quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations, une rencontre à suivre en direct commenté sur notre site. Après avoir terminé deuxième de leur groupe derrière la Guinée équatoriale et éliminé le Cameroun en huitièmes (2-0), les Super Eagles vont tenter de rallier le dernier carré de cette compétition pour la première fois depuis 2019. De leur côté, les Antilopes noires, toujours invaincues, ont une carte à jouer.

La suite après cette publicité

Pour ce match, José Peseiro a aligné un 3-4-2-1 avec son incroyable attaque, Simon, Lookman et Osimhen. Iwobi est titulaire dans l’entrejeu aux côtés d’Aina, Onyeka et Zaidu. De l’autre côté, la surprise de cette CAN, Mabululu sera la principale force offensive de l’Angola avec Gelson Dala et Gilberto.

Les compositions officielles :

Nigeria : Nwabili – Ajayi, Troost-Ekong, Bassey – Aina, Onyeka, Iwobi, Zaidu – Simon, Lookman – Osimhen.

La suite après cette publicité

Angola : Antonio – Afonso, Gaspar, Buatu, To Carneiro – Fredy, Show, Estrela – Gilberto, Mabululu, Gelson Dala.