FC Barcelone, Atlético de Madrid : nouvelles révélations fortes sur le contrat d'Antoine Griezmann

C'est le feuilleton du moment en Espagne. Antoine Griezmann doit pour le moment se contenter d'entrées en jeu en deuxième période, après l'heure de jeu. Et paradoxalement, le Français est plutôt performant, et nul doute que si ça ne tenait qu'au Cholo Simeone, il serait utilisé d'entrée bien plus souvent. Mais dans cette affaire, il y a une histoire de contrat dont se serait bien passé l'entraîneur argentin.

Effectivement, une clause dans le contrat de prêt stipule que si le Français joue 50% des matchs - il faut qu'il dispute au moins 45 minutes pour que le match soit "validé" - l'Atlético devra payer 40 millions d'euros aux Barcelonais. Côté catalan, on estime d'ailleurs que les Colchoneros auraient dû payer cet été déjà, puisque cette clause était valable sur la première année de prêt.

Une première offre

Quoi qu'il en soit, la Cadena SER dévoile plus de détails sur cette situation ce jeudi. On apprend notamment que l'Atlético a récemment formulé une offre de 20 millions d'euros pour s'attacher les services du joueur de façon définitive. Une proposition aussitôt refusée par le Barça, qui attend ces 40 millions d'euros qui lui feraient du bien...

Et ce n'est pas tout, la radio a eu accès au contrat de l'attaquant tricolore et visiblement, dans cette histoire, c'est l'Atlético qui a raison. Cette clause des matchs jouées est valable sur toute la durée de son prêt et pas uniquement sur la première année, et pour l'instant, rien n'oblige donc les Colchoneros à indemniser les Barcelonais. Mais tout indique qu'un accord à l'amiable entre les deux clubs va être trouvé dans les semaines à venir...