Affaire Griezmann : le FC Barcelone commence à rager sérieusement

Un week-end encore, Antoine Griezmann est entré après l'heure de jeu avec l'Atlético de Madrid. Contre le Celta, Diego Simeone a ainsi fait entrer le Français à la 63e minute ; une constante depuis le début de la saison. En Espagne, il se dit ainsi que les Colchoneros font tout pour que les critères qui les forceraient à lever son option d'achat (il doit jouer 50% de la rencontre pour qu'elle soit "comptabilisée) ne puissent pas être réunis.

Il se disait même que les Barcelonais préparaient une plainte contre leurs homologues madrilènes. Quoi qu'il en soit, la Cadena SER nous en dit un peu plus sur cette histoire, et on comprend pourquoi du côté de Joan Laporta et Mateu Alemany, ça commence à grincer des dents sérieusement.

Le Barça veut l'argent maintenant

Les Catalans estiment ainsi que Griezmann est déjà joueur de l'Atlético de Madrid. Pour eux, ce nombre de matchs joués s'appliquait uniquement sur la première saison, et le Français a joué plus de 50% des rencontres lors de l'exercice 2021/2022. Les dirigeants barcelonais exigent, immédiatement, que les Colchoneros leurs versent les 40 millions d'euros de son option d'achat.

La radio ibérique précise que cette histoire a cependant peu de chances de se finir devant le tribunal. Les deux clubs sont voués à s'entendre et à trouver une solution à l'amiable, qui passera probablement par un transfert pour un montant un peu inférieur à la somme initialement stipulée... Ce qui ferait bien les affaires d'un Griezmann qui aspire logiquement à jouer plus d'une demi-heure par match... De son côté, l'état-major madrilène interprète l'accord trouvé en 2021 de façon différente et n'a donc, pour le moment, pas l'intention de débourser cette jolie somme.