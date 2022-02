Ludovic Ajorque évoque l'équipe de France

Troisième meilleur buteur de Ligue 1 avec 10 réalisations depuis le début de la saison, Ludovic Ajorque est l'un des grands artisans de l'actuelle quatrième place du Racing Club de Strasbourg en championnat. Redoutable devant le but adverse, l'attaquant strasbourgeois fait le bonheur des supporters alsaciens qui ont même signé une pétition pour que le numéro 25 du Racing soit appelé chez les Bleus.

La suite après cette publicité

Dans un entretien accordé à Onze Mondial, le natif de Saint-Denis, aujourd'hui âgé de 27 ans, a cependant tenu à calmer le jeu, conscient de la concurrence à son poste sous le maillot tricolore : «il y a de très bons joueurs en équipe de France et aujourd'hui je joue à Strasbourg donc c'est compliqué d'y être», a ainsi déclaré Ajorque avant d'affirmer qu'il ne signerait pas la pétition si l'occasion se présentait. Une ferveur qui ne le laisse cependant pas insensible : «bien sûr que c'est plaisant, ça veut dire que mon travail est apprécié, surtout par mes propres supporters. Ca me donne encore plus de confiance et encore plus d'envie de me battre pour eux, tout simplement».