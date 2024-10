Real Madrid : ça commence à chauffer en interne !

Le FC Barcelone arrivait sur une dynamique un peu plus positive que le Real Madrid pour ce Clasico. Les troupes d’Hansi Flick semblaient effectivement mieux armées collectivement, alors que les hommes de Carlo Ancelotti, malgré des résultats plus que corrects, provoquaient encore beaucoup de doutes et d’incertitudes auprès des observateurs. Mais très peu auraient osé prédire une telle victoire catalane…

Samedi soir, et même si le Real Madrid a tout de même eu quelques occasions pour faire trembler les filets, la supériorité de la bande de Lamine Yamal et Pedri a été écrasante, à Bernabéu. Une leçon de football de Flick à Ancelotti et des individualités brillantes, pour résumer. Forcément, cette défaite va laisser des traces du côté de Madrid, et le quotidien Marca révèle les dessous de l’après-humiliation…

La direction en attend plus

On apprend notamment que Florentino Pérez est descendu dans le vestiaire après le match. Abattu, le président madrilène a pu constater que les joueurs avaient aussi pris un coup énorme au moral. Un scénario désolant et qui oblige la direction à mettre un petit coup de pression à l’équipe. Le média indique ainsi qu’il va falloir bien analyser cette défaite et trouver des solutions au plus vite, et que le début de saison d’Ancelotti et de son équipe n’est pas considéré comme satisfaisant.

Le coach italien et les joueurs bénéficient encore d’un certain crédit, mais il pourrait s’épuiser rapidement. Autant dire que si les résultats - et les sensations laissées par l’équipe surtout - ne s’améliorent pas, la situation risque de se compliquer sérieusement. Marca évoque d’ailleurs une tension certaine hier dans la tribune présidentielle, preuve que l’état-major du club n’a (logiquement) pas du tout apprécié le spectacle proposé sur la pelouse du Bernabéu. Ancelotti et les stars du Real Madrid savent ce qu’il leur reste à faire…